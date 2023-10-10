https://ria.ru/20231010/izrail-1901837874.html

Бут допустил, что ВСУ продали оружие противникам Израиля

Бут допустил, что ВСУ продали оружие противникам Израиля - РИА Новости, 10.10.2023

Бут допустил, что ВСУ продали оружие противникам Израиля

Депутат ульяновского Заксобрании Виктор Бут, ранее освобожденный из американской тюрьмы в результате обмена заключенными между Россией и США, считает, что во... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T17:59

2023-10-10T17:59

2023-10-10T17:59

в мире

израиль

украина

виктор бут

россия

хамас

вооруженные силы украины

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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САМАРА, 10 окт - РИА Новости. Депутат ульяновского Заксобрании Виктор Бут, ранее освобожденный из американской тюрьмы в результате обмена заключенными между Россией и США, считает, что во время эскалации израильско-палестинского конфликта против Израиля используется западное оружие, которое могло поставляться на Украину, сообщил он в эфире "России 24". "Во-первых, вероятность этого очень высокая. Украина с самого начала превратилась в такую большую дыру, где отмываются не только деньги. ... И Европа, и те же Соединенные Штаты говорят, что черный нелегальный рынок оружия... просто наводнен тем, что продают украинские воинские подразделения... Ничего святого для ВСУ нет, они продадут все", - сказал Бут. Депутат регионального парламента отметил, что под сильным давлением США Израиль был вынужден поставлять военные поставки на Украину. "В начале это было нелетальная помощь: бронежелеты, медпакеты, еще что-то", - сказал Бут. По его информации, склады с оружием, находящиеся в Израиле, пусты. Он допускает, что поставляемое ранее оружие на Украину "может всплыть где угодно". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

https://ria.ru/20231010/izrail-1901571836.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, украина, виктор бут, россия, хамас, вооруженные силы украины, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году