Бут допустил, что ВСУ продали оружие противникам Израиля
Бут: оружие, поставленное ВСУ, может использоваться в конфликте против Израиля
Виктор Бут. Архивное фото
САМАРА, 10 окт - РИА Новости. Депутат ульяновского Заксобрании Виктор Бут, ранее освобожденный из американской тюрьмы в результате обмена заключенными между Россией и США, считает, что во время эскалации израильско-палестинского конфликта против Израиля используется западное оружие, которое могло поставляться на Украину, сообщил он в эфире "России 24".
"Во-первых, вероятность этого очень высокая. Украина с самого начала превратилась в такую большую дыру, где отмываются не только деньги. ... И Европа, и те же Соединенные Штаты говорят, что черный нелегальный рынок оружия... просто наводнен тем, что продают украинские воинские подразделения... Ничего святого для ВСУ нет, они продадут все", - сказал Бут.
Депутат регионального парламента отметил, что под сильным давлением США Израиль был вынужден поставлять военные поставки на Украину. "В начале это было нелетальная помощь: бронежелеты, медпакеты, еще что-то", - сказал Бут.
По его информации, склады с оружием, находящиеся в Израиле, пусты. Он допускает, что поставляемое ранее оружие на Украину "может всплыть где угодно".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.