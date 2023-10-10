https://ria.ru/20231010/izrail-1901818330.html
В АТОР сообщили, когда из Израиля вернутся в Россию организованные туристы
В АТОР сообщили, когда из Израиля вернутся в Россию организованные туристы - РИА Новости, 10.10.2023
В АТОР сообщили, когда из Израиля вернутся в Россию организованные туристы
Все организованные российские путешественники по плану возвращаются из Израиля в ближайшие одну-две недели, запросов на досрочное прерывание отдыха компании не... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T16:52
2023-10-10T16:52
2023-10-10T16:52
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
израиль
ассоциация туроператоров россии (атор)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Все организованные российские путешественники по плану возвращаются из Израиля в ближайшие одну-две недели, запросов на досрочное прерывание отдыха компании не получают, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "В ближайшие неделю-две все организованные туристы должны вернуться в Россию. Пока же те, кто находится в Израиле, не обращались с просьбой прервать отдых", – сообщили в ассоциации. Там уточнили, что сейчас в Израиле находится порядка 100 организованных туристов из России. "Многие отдыхающие уже вернулись домой по завершению тура", – указали в АТОР. Отмечается, что чуть больше – порядка 150 россиян – только собирались на отдых в Израиль, но сейчас корректируют планы в зависимости от дат вылетов.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Израиль, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В АТОР сообщили, когда из Израиля вернутся в Россию организованные туристы
АТОР: организованные туристы по плану вернутся из Израиля в ближайшие неделю-две