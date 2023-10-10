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В армии Израиля заявили о ликвидации члена политбюро ХАМАС - РИА Новости, 10.10.2023
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16:43 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/izrail-1901816483.html
В армии Израиля заявили о ликвидации члена политбюро ХАМАС
В армии Израиля заявили о ликвидации члена политбюро ХАМАС - РИА Новости, 10.10.2023
В армии Израиля заявили о ликвидации члена политбюро ХАМАС
В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о ликвидации еще одного высокопоставленного члена политбюро ХАМАС, им оказался Абу Маамар, который, по... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T16:43
2023-10-10T16:43
в мире
израиль
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о ликвидации еще одного высокопоставленного члена политбюро ХАМАС, им оказался Абу Маамар, который, по данным военных, отвечал за внутренние связи организации и координацию террористической деятельности. "Еще одна ликвидация. Армия обороны Израиля устранила одного из высокопоставленных членов политбюро террористической организации ХАМАС, который являлся руководителем отдела внутренних связей организации. Абу Маамар входил в состав высшего совета ХАМАС, участвовал в принятии решений организации и планировании многочисленных террористических акций против Государства Израиль", - говорится в сообщении. Абу Маамар был известен как близкий соратник нынешнего лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, говорится в сообщении. Ранее израильские военные сообщили о ликвидации министра экономики ХАМАС.
https://ria.ru/20231010/tekhnika-1901806803.html
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Дарья Буймова
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в мире, израиль, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хамас, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В армии Израиля заявили о ликвидации члена политбюро ХАМАС

В армии Израиля заявили о ликвидации куратора по внутренним связям ХАМАС Маамара

© AP Photo / Fatima ShbairДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о ликвидации еще одного высокопоставленного члена политбюро ХАМАС, им оказался Абу Маамар, который, по данным военных, отвечал за внутренние связи организации и координацию террористической деятельности.
"Еще одна ликвидация. Армия обороны Израиля устранила одного из высокопоставленных членов политбюро террористической организации ХАМАС, который являлся руководителем отдела внутренних связей организации. Абу Маамар входил в состав высшего совета ХАМАС, участвовал в принятии решений организации и планировании многочисленных террористических акций против Государства Израиль", - говорится в сообщении.
Израильские танки - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
СМИ: Израиль сосредотачивает танки и другую бронетехнику на границе с Газой
Вчера, 16:12
Абу Маамар был известен как близкий соратник нынешнего лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, говорится в сообщении.
Ранее израильские военные сообщили о ликвидации министра экономики ХАМАС.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала министра экономики ХАМАС
Вчера, 16:03
 
В миреИзраильХамасАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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