https://ria.ru/20231010/izrail-1901816483.html
В армии Израиля заявили о ликвидации члена политбюро ХАМАС
В армии Израиля заявили о ликвидации члена политбюро ХАМАС - РИА Новости, 10.10.2023
В армии Израиля заявили о ликвидации члена политбюро ХАМАС
В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о ликвидации еще одного высокопоставленного члена политбюро ХАМАС, им оказался Абу Маамар, который, по... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T16:43
2023-10-10T16:43
2023-10-10T16:43
в мире
израиль
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901326543_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fea1e62ab646213b610931a880e3e9e4.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о ликвидации еще одного высокопоставленного члена политбюро ХАМАС, им оказался Абу Маамар, который, по данным военных, отвечал за внутренние связи организации и координацию террористической деятельности. "Еще одна ликвидация. Армия обороны Израиля устранила одного из высокопоставленных членов политбюро террористической организации ХАМАС, который являлся руководителем отдела внутренних связей организации. Абу Маамар входил в состав высшего совета ХАМАС, участвовал в принятии решений организации и планировании многочисленных террористических акций против Государства Израиль", - говорится в сообщении. Абу Маамар был известен как близкий соратник нынешнего лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, говорится в сообщении. Ранее израильские военные сообщили о ликвидации министра экономики ХАМАС.
https://ria.ru/20231010/tekhnika-1901806803.html
https://ria.ru/20231010/ministr-1901802918.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901326543_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_98e05df717c8c79378a4ea4696163d9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хамас, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В армии Израиля заявили о ликвидации члена политбюро ХАМАС
В армии Израиля заявили о ликвидации куратора по внутренним связям ХАМАС Маамара
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о ликвидации еще одного высокопоставленного члена политбюро ХАМАС, им оказался Абу Маамар, который, по данным военных, отвечал за внутренние связи организации и координацию террористической деятельности.
"Еще одна ликвидация. Армия обороны Израиля устранила одного из высокопоставленных членов политбюро террористической организации ХАМАС, который являлся руководителем отдела внутренних связей организации. Абу Маамар входил в состав высшего совета ХАМАС, участвовал в принятии решений организации и планировании многочисленных террористических акций против Государства Израиль", - говорится в сообщении.
СМИ: Израиль сосредотачивает танки и другую бронетехнику на границе с Газой
Абу Маамар был известен как близкий соратник нынешнего лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, говорится в сообщении.
Ранее израильские военные сообщили о ликвидации министра экономики ХАМАС.
Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала министра экономики ХАМАС