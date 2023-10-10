https://ria.ru/20231010/izrail-1901816483.html

В армии Израиля заявили о ликвидации члена политбюро ХАМАС

В армии Израиля заявили о ликвидации члена политбюро ХАМАС - РИА Новости, 10.10.2023

В армии Израиля заявили о ликвидации члена политбюро ХАМАС

В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о ликвидации еще одного высокопоставленного члена политбюро ХАМАС, им оказался Абу Маамар, который, по... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T16:43

2023-10-10T16:43

2023-10-10T16:43

в мире

израиль

хамас

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о ликвидации еще одного высокопоставленного члена политбюро ХАМАС, им оказался Абу Маамар, который, по данным военных, отвечал за внутренние связи организации и координацию террористической деятельности. "Еще одна ликвидация. Армия обороны Израиля устранила одного из высокопоставленных членов политбюро террористической организации ХАМАС, который являлся руководителем отдела внутренних связей организации. Абу Маамар входил в состав высшего совета ХАМАС, участвовал в принятии решений организации и планировании многочисленных террористических акций против Государства Израиль", - говорится в сообщении. Абу Маамар был известен как близкий соратник нынешнего лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, говорится в сообщении. Ранее израильские военные сообщили о ликвидации министра экономики ХАМАС.

https://ria.ru/20231010/tekhnika-1901806803.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, израиль, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году