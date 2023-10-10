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Боррель призвал Израиль соблюдать международное гуманитарное право - РИА Новости, 10.10.2023
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16:10 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/izrail-1901805409.html
Боррель призвал Израиль соблюдать международное гуманитарное право
Боррель призвал Израиль соблюдать международное гуманитарное право - РИА Новости, 10.10.2023
Боррель призвал Израиль соблюдать международное гуманитарное право
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель напомнил Израилю о необходимости соблюдать принципы международного гуманитарного права при организации самообороны в... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T16:10
2023-10-10T16:10
в мире
израиль
оман
жозеп боррель
биньямин нетаньяху
евросоюз
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель напомнил Израилю о необходимости соблюдать принципы международного гуманитарного права при организации самообороны в обострившемся палестино-израильском противостоянии. "Напоминаем о необходимости соблюдать принципы международного гуманитарного права. Израиль имеет право на самозащиту, безусловно, но это должно осуществляться в соответствии с принципами международного гуманитарного права", - сказал он на пресс-конференции в Омане, где Боррель принял участие в совместном заседании глав МИД стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и ЕС. По его словам, также необходимо как можно скорее найти политическое решение палестино-израильской проблемы, "чтобы избежать в будущем нового витка насилия". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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в мире, израиль, оман, жозеп боррель, биньямин нетаньяху, евросоюз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Оман, Жозеп Боррель, Биньямин Нетаньяху, Евросоюз, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Боррель призвал Израиль соблюдать международное гуманитарное право

Боррель напомнил Израилю о необходимости соблюдать гуманитарное право

© AFP 2023 / JACK GUEZИзраильские солдаты с помощью дрона мониторят ситуацию на границе с сектором Газа
Израильские солдаты с помощью дрона мониторят ситуацию на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
Израильские солдаты с помощью дрона мониторят ситуацию на границе с сектором Газа. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель напомнил Израилю о необходимости соблюдать принципы международного гуманитарного права при организации самообороны в обострившемся палестино-израильском противостоянии.
"Напоминаем о необходимости соблюдать принципы международного гуманитарного права. Израиль имеет право на самозащиту, безусловно, но это должно осуществляться в соответствии с принципами международного гуманитарного права", - сказал он на пресс-конференции в Омане, где Боррель принял участие в совместном заседании глав МИД стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и ЕС.
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По его словам, также необходимо как можно скорее найти политическое решение палестино-израильской проблемы, "чтобы избежать в будущем нового витка насилия".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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В миреИзраильОманЖозеп БоррельБиньямин НетаньяхуЕвросоюзХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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