https://ria.ru/20231010/izrail-1901805409.html

Боррель призвал Израиль соблюдать международное гуманитарное право

Боррель призвал Израиль соблюдать международное гуманитарное право - РИА Новости, 10.10.2023

Боррель призвал Израиль соблюдать международное гуманитарное право

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель напомнил Израилю о необходимости соблюдать принципы международного гуманитарного права при организации самообороны в... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T16:10

2023-10-10T16:10

2023-10-10T16:10

в мире

израиль

оман

жозеп боррель

биньямин нетаньяху

евросоюз

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель напомнил Израилю о необходимости соблюдать принципы международного гуманитарного права при организации самообороны в обострившемся палестино-израильском противостоянии. "Напоминаем о необходимости соблюдать принципы международного гуманитарного права. Израиль имеет право на самозащиту, безусловно, но это должно осуществляться в соответствии с принципами международного гуманитарного права", - сказал он на пресс-конференции в Омане, где Боррель принял участие в совместном заседании глав МИД стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и ЕС. По его словам, также необходимо как можно скорее найти политическое решение палестино-израильской проблемы, "чтобы избежать в будущем нового витка насилия". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

https://ria.ru/20231010/ministr-1901802918.html

https://ria.ru/20231010/rafakh-1901794128.html

израиль

оман

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, оман, жозеп боррель, биньямин нетаньяху, евросоюз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году