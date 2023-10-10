https://ria.ru/20231010/izrail-1901794889.html

Армия Израиля сообщила о спасении 30 граждан в кибуце Эйн ха-Шлоша

Армия Израиля сообщила о спасении 30 граждан в кибуце Эйн ха-Шлоша - РИА Новости, 10.10.2023

Армия Израиля сообщила о спасении 30 граждан в кибуце Эйн ха-Шлоша

Порядка 30 жителей, считавшихся пропавшими без вести, были обнаружены и спасены в кибуце Эйн ха-Шлоша на юге Израиля, сообщила пресс-служба Армии обороны... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T15:40

2023-10-10T15:40

2023-10-10T15:40

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. Порядка 30 жителей, считавшихся пропавшими без вести, были обнаружены и спасены в кибуце Эйн ха-Шлоша на юге Израиля, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Силы национальное командования по чрезвычайным ситуациям... обнаружили около 30 пропавших без вести людей в кибуце Эйн ха-Шлоша на юге страны", - говорится в сообщении. По данным военных, в воскресенье в связи ожесточенным конфликтом открылась совместная с израильской полицией служба экстренного спасения для оказания помощи в поиске пропавших без вести граждан. С момента ее открытия сотни семей подали данные о пропавших родственниках. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

https://ria.ru/20231010/izrail-1901793232.html

https://ria.ru/20231010/rafakh-1901794128.html

израиль

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году