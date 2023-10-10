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Армия Израиля сообщила о спасении 30 граждан в кибуце Эйн ха-Шлоша - РИА Новости, 10.10.2023
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15:40 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/izrail-1901794889.html
Армия Израиля сообщила о спасении 30 граждан в кибуце Эйн ха-Шлоша
Армия Израиля сообщила о спасении 30 граждан в кибуце Эйн ха-Шлоша - РИА Новости, 10.10.2023
Армия Израиля сообщила о спасении 30 граждан в кибуце Эйн ха-Шлоша
Порядка 30 жителей, считавшихся пропавшими без вести, были обнаружены и спасены в кибуце Эйн ха-Шлоша на юге Израиля, сообщила пресс-служба Армии обороны... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:40
2023-10-10T15:40
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. Порядка 30 жителей, считавшихся пропавшими без вести, были обнаружены и спасены в кибуце Эйн ха-Шлоша на юге Израиля, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Силы национальное командования по чрезвычайным ситуациям... обнаружили около 30 пропавших без вести людей в кибуце Эйн ха-Шлоша на юге страны", - говорится в сообщении. По данным военных, в воскресенье в связи ожесточенным конфликтом открылась совместная с израильской полицией служба экстренного спасения для оказания помощи в поиске пропавших без вести граждан. С момента ее открытия сотни семей подали данные о пропавших родственниках. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
https://ria.ru/20231010/izrail-1901793232.html
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60
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля сообщила о спасении 30 граждан в кибуце Эйн ха-Шлоша

Армия Израиля сообщила о спасении 30 жителей кибуца, числившихся пропавшими

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские танки на дороге в районе места проведения музыкального фестиваля возле кибуца Реим
Израильские танки на дороге в районе места проведения музыкального фестиваля возле кибуца Реим - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские танки на дороге в районе места проведения музыкального фестиваля возле кибуца Реим. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. Порядка 30 жителей, считавшихся пропавшими без вести, были обнаружены и спасены в кибуце Эйн ха-Шлоша на юге Израиля, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Силы национальное командования по чрезвычайным ситуациям... обнаружили около 30 пропавших без вести людей в кибуце Эйн ха-Шлоша на юге страны", - говорится в сообщении.
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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По данным военных, в воскресенье в связи ожесточенным конфликтом открылась совместная с израильской полицией служба экстренного спасения для оказания помощи в поиске пропавших без вести граждан. С момента ее открытия сотни семей подали данные о пропавших родственниках.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХамасАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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