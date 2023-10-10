Армия Израиля сообщила о спасении 30 граждан в кибуце Эйн ха-Шлоша
Армия Израиля сообщила о спасении 30 жителей кибуца, числившихся пропавшими
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские танки на дороге в районе места проведения музыкального фестиваля возле кибуца Реим
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские танки на дороге в районе места проведения музыкального фестиваля возле кибуца Реим. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. Порядка 30 жителей, считавшихся пропавшими без вести, были обнаружены и спасены в кибуце Эйн ха-Шлоша на юге Израиля, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Силы национальное командования по чрезвычайным ситуациям... обнаружили около 30 пропавших без вести людей в кибуце Эйн ха-Шлоша на юге страны", - говорится в сообщении.
По данным военных, в воскресенье в связи ожесточенным конфликтом открылась совместная с израильской полицией служба экстренного спасения для оказания помощи в поиске пропавших без вести граждан. С момента ее открытия сотни семей подали данные о пропавших родственниках.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.