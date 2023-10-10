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Жертвами обстрела на юге Израиля стали двое иностранцев

Жертвами обстрела на юге Израиля стали двое иностранцев - РИА Новости, 10.10.2023

Жертвами обстрела на юге Израиля стали двое иностранцев

Число иностранцев, погибших из-за обстрела на юге Израиля, возросло до двух, сообщает издание Haaretz. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T15:33

2023-10-10T15:33

2023-10-10T15:48

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Число иностранцев, погибших из-за обстрела на юге Израиля, возросло до двух, сообщает издание Haaretz.Ранее издание Haaretz со ссылкой на службу скорой помощи Израиля сообщало, что один иностранный гражданин погиб при ракетном обстреле со стороны сектора Газа, еще двое иностранцев ранены и находятся в критическом состоянии."Двое иностранных граждан погибли после того, как ракета ударила по городу на юге Израиля", - пишет издание.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. По данным палестинского минздрава, в результате действий израильских военных в секторе Газа и на Западном берегу с утра субботы погибли 788 человек, порядка 4,1 тысячи пострадали.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/izrail-1901794889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, россия, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, оон