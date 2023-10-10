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ООН призвала разрядить взрывоопасную ситуацию в Израиле

ООН призвала разрядить взрывоопасную ситуацию в Израиле - РИА Новости, 10.10.2023

ООН призвала разрядить взрывоопасную ситуацию в Израиле

Влиятельные государства мира должны действовать, чтобы разрядить взрывоопасную ситуацию в Израиле и на оккупированных палестинских территориях, этот конфликт... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T14:32

2023-10-10T14:32

2023-10-10T14:32

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ЖЕНЕВА, 10 окт – РИА Новости. Влиятельные государства мира должны действовать, чтобы разрядить взрывоопасную ситуацию в Израиле и на оккупированных палестинских территориях, этот конфликт принесет неисчислимые страдания обеим общинам, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. "Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк во вторник обратился ко всем влиятельным государствам с настоятельным призывом принять меры для деэскалации "пороховой бочки" в Израиле и на оккупированных палестинских территориях", - сказано в документе. Тюрк подчеркнул, что международное гуманитарное право и международное право в области прав человека должны соблюдаться при любых обстоятельствах. "Мы сталкиваемся со взрывоопасной ситуацией, с пороховой бочкой. Мы знаем, как это разыгрывается снова и снова – гибель израильтян и палестинцев и неисчислимые страдания, причиняемые обеим общинам", - сожалел Верховный комиссар ООН. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/konflikt-1901768108.html

https://ria.ru/20231010/izrailtyane-1901766222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, палестина, россия, сергей лавров, биньямин нетаньяху, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году