https://ria.ru/20231010/izrail-1901744792.html
Крупнейшая сеть супермаркетов в Израиле ограничила продажу продуктов
Крупнейшая сеть супермаркетов в Израиле ограничила продажу продуктов - РИА Новости, 10.10.2023
Крупнейшая сеть супермаркетов в Израиле ограничила продажу продуктов
Крупнейшая сеть супермаркетов в Израиле Shufersal объявила, что вводит ограничения на продажу основных продуктов, включая воду и яйца, пишет газета Times of... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:13
2023-10-10T13:13
2023-10-10T13:13
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Крупнейшая сеть супермаркетов в Израиле Shufersal объявила, что вводит ограничения на продажу основных продуктов, включая воду и яйца, пишет газета Times of Israel. "Учитывая ответственность перед всеми нашими покупателями и в связи с высоким спросом, проблемами с поставками и частичной нехваткой продуктов в наших магазинах, мы решили ограничить покупку базовых продуктов питания, таких как вода, яйца, хлеб и молоко", - приводит газета слова главы сети Ури Ватермана. По данным издания, покупатели смогут приобретать до двух блоков по шесть 1,5-литровых бутылок воды, до 30 яиц или двух коробок по 12 яиц, трех упаковок молока с фиксированной ценой и двух буханок хлеба с фиксированной ценой. В сети супермаркетов сообщили, что постоянно работают над поставками дополнительных продуктов в магазины. Ранее израильские власти рекомендовали жителям страны запастись водой и продуктами для 72-часового пребывания в бомбоубежищах. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/kipr-1901676979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, палестина, россия, сергей лавров, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Россия, Сергей Лавров, Биньямин Нетаньяху, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Крупнейшая сеть супермаркетов в Израиле ограничила продажу продуктов
Израильская сеть супермаркетов Shufersal ограничила продажу основных продуктов
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.
Крупнейшая сеть супермаркетов в Израиле Shufersal объявила, что вводит ограничения на продажу основных продуктов, включая воду и яйца, пишет газета Times of Israel
.
"Учитывая ответственность перед всеми нашими покупателями и в связи с высоким спросом, проблемами с поставками и частичной нехваткой продуктов в наших магазинах, мы решили ограничить покупку базовых продуктов питания, таких как вода, яйца, хлеб и молоко", - приводит газета слова главы сети Ури Ватермана.
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По данным издания, покупатели смогут приобретать до двух блоков по шесть 1,5-литровых бутылок воды, до 30 яиц или двух коробок по 12 яиц, трех упаковок молока с фиксированной ценой и двух буханок хлеба с фиксированной ценой.
В сети супермаркетов сообщили, что постоянно работают над поставками дополнительных продуктов в магазины.
Ранее израильские власти рекомендовали жителям страны запастись водой и продуктами для 72-часового пребывания в бомбоубежищах.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС
после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz.
Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной
и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН
, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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