https://ria.ru/20231010/izrail-1901718362.html
Песков опроверг слова Зеленского о причастности России к событиям в Израиле
Песков опроверг слова Зеленского о причастности России к событиям в Израиле - РИА Новости, 10.10.2023
Песков опроверг слова Зеленского о причастности России к событиям в Израиле
В Кремле негативно восприняли слова Владимира Зеленского о якобы причастности России к событиям в Израиле, они не имеют под собой никаких оснований, сообщил... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T12:17
2023-10-10T12:17
2023-10-10T14:09
россия
израиль
в мире
владимир зеленский
дмитрий песков
мария захарова
хамас
оон
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В Кремле негативно восприняли слова Владимира Зеленского о якобы причастности России к событиям в Израиле, они не имеют под собой никаких оснований, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Негативно, они совершенно не имеют под собой никаких оснований. Это совсем разные процессы, это застарелый конфликт - я имею ввиду палестино-израильский конфликт, который имеет очень глубокие корни, много глубоких противоречий. Многие знают предысторию, она настолько глубокая, что не все уже владеют нюансами", - ответил Песков на вопрос журналистов, как в Кремле восприняли слова Зеленского о том, что Россия причастна к событиям на Ближнем Востоке".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже опровергала подобные бездоказательные домыслы.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz.Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/izrail-1901543866.html
https://ria.ru/20231009/lavrov-1901504444.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, израиль, в мире, владимир зеленский, дмитрий песков, мария захарова, хамас, оон, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Израиль, В мире, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Хамас, ООН, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Песков опроверг слова Зеленского о причастности России к событиям в Израиле
Песков раскритиковал заявление Зеленского о причастности РФ к событиям в Израиле
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В Кремле негативно восприняли слова Владимира Зеленского о якобы причастности России к событиям в Израиле, они не имеют под собой никаких оснований, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Негативно, они совершенно не имеют под собой никаких оснований. Это совсем разные процессы, это застарелый конфликт - я имею ввиду палестино-израильский конфликт, который имеет очень глубокие корни, много глубоких противоречий. Многие знают предысторию, она настолько глубокая, что не все уже владеют нюансами", - ответил Песков на вопрос журналистов, как в Кремле восприняли слова Зеленского о том, что Россия причастна к событиям на Ближнем Востоке".
Лидеры еврейской общины России скорбят о погибших в Израиле
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
уже опровергала подобные бездоказательные домыслы.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС
после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz.
Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной
и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН
, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Россия призвала Израиль и Палестину прекратить огонь, заявил Лавров