https://ria.ru/20231010/izrail-1901708707.html
ЦАХАЛ не нашла следов проникновения по воздуху в районе Голанских высот
ЦАХАЛ не нашла следов проникновения по воздуху в районе Голанских высот - РИА Новости, 10.10.2023
ЦАХАЛ не нашла следов проникновения по воздуху в районе Голанских высот
Подозрения в проникновении в Израиль по воздуху в районе Голанских высот и Верхней Галилеи не подтвердились, опасности нет, сообщает Армия обороны Израиля. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:56
2023-10-10T11:56
2023-10-10T13:48
голанские высоты
израиль
армия обороны израиля (цахал)
в мире
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. Подозрения в проникновении в Израиль по воздуху в районе Голанских высот и Верхней Галилеи не подтвердились, опасности нет, сообщает Армия обороны Израиля.Ранее во вторник армия сообщила, что неизвестные лица предположительно проникли в Израиль по воздуху с Голанских высот."Подозрения о проникновении по воздуху в районе Голанских высот и Верхней Галилеи были исключены. Риск инцидента, связанного с безопасностью, отсутствует", - сообщает армия в своем Telegram-канале.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/izrail-1901571836.html
https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html
https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155244/01/1552440138_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f6f2f265c58143ccfdaff435e1fb130f.jpg
Спецназ Израиля под огнем ХАМАС
Война от первого лица: видео спасательной операции, проведённой спецназом Израиля под огнём ХАМАС в одном из кибуцев у Газы.
2023-10-10T11:56
true
PT1M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
голанские высоты, израиль, армия обороны израиля (цахал), в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Голанские высоты, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), В мире, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ не нашла следов проникновения по воздуху в районе Голанских высот
ЦАХАЛ не подтвердила проникновения по воздуху в районе Голанских высот
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. Подозрения в проникновении в Израиль по воздуху в районе Голанских высот и Верхней Галилеи не подтвердились, опасности нет, сообщает Армия обороны Израиля.
Ранее во вторник армия сообщила, что неизвестные лица предположительно проникли в Израиль по воздуху с Голанских высот.
"Подозрения о проникновении по воздуху в районе Голанских высот и Верхней Галилеи были исключены. Риск инцидента, связанного с безопасностью, отсутствует", - сообщает армия в своем Telegram-канале.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС
после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
"Нашли уязвимое место". Против Израиля применили украинскую тактику
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.
Атака на Израиль: война меняет ориентацию
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной
и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН
, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Израиль получил последнее предупреждение