https://ria.ru/20231010/izrail-1901696548.html
Израильский вертолет уничтожил отряд ХАМАС на юге страны
Израильский вертолет уничтожил отряд ХАМАС на юге страны - РИА Новости, 10.10.2023
Израильский вертолет уничтожил отряд ХАМАС на юге страны
Вертолет Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожил отряд бойцов ХАМАС, пытавшихся проникнуть в Израиль через пограничное ограждение в районе кибуца Зиким,... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:36
2023-10-10T11:36
2023-10-10T11:52
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. Вертолет Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожил отряд бойцов ХАМАС, пытавшихся проникнуть в Израиль через пограничное ограждение в районе кибуца Зиким, сообщила армейская пресс-служба."Силы ЦАХАЛ сегодня утром обнаружили отряд вооруженных террористов возле пограничного забора в районе Зиким, силы направили к этому месту боевой вертолет, который через короткое время атаковал отряд и уничтожил его", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231010/izrail-1901684619.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израильский вертолет уничтожил отряд ХАМАС на юге страны
Израильский вертолет уничтожил отряд ХАМАС на юге у границы с сектором Газа