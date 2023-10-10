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Израильский вертолет уничтожил отряд ХАМАС на юге страны - РИА Новости, 10.10.2023
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11:36 10.10.2023 (обновлено: 11:52 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/izrail-1901696548.html
Израильский вертолет уничтожил отряд ХАМАС на юге страны
Израильский вертолет уничтожил отряд ХАМАС на юге страны - РИА Новости, 10.10.2023
Израильский вертолет уничтожил отряд ХАМАС на юге страны
Вертолет Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожил отряд бойцов ХАМАС, пытавшихся проникнуть в Израиль через пограничное ограждение в районе кибуца Зиким,... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:36
2023-10-10T11:52
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. Вертолет Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожил отряд бойцов ХАМАС, пытавшихся проникнуть в Израиль через пограничное ограждение в районе кибуца Зиким, сообщила армейская пресс-служба."Силы ЦАХАЛ сегодня утром обнаружили отряд вооруженных террористов возле пограничного забора в районе Зиким, силы направили к этому месту боевой вертолет, который через короткое время атаковал отряд и уничтожил его", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231010/izrail-1901684619.html
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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израильский вертолет уничтожил отряд ХАМАС на юге страны

Израильский вертолет уничтожил отряд ХАМАС на юге у границы с сектором Газа

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильский танк в районе Сдерота
Израильский танк в районе Сдерота - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильский танк в районе Сдерота. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. Вертолет Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожил отряд бойцов ХАМАС, пытавшихся проникнуть в Израиль через пограничное ограждение в районе кибуца Зиким, сообщила армейская пресс-служба.
"Силы ЦАХАЛ сегодня утром обнаружили отряд вооруженных террористов возле пограничного забора в районе Зиким, силы направили к этому месту боевой вертолет, который через короткое время атаковал отряд и уничтожил его", - говорится в сообщении.
Линия разъединения Израиля и Сирии на Голанских высотах - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Армия Израиля заявила о вероятном проникновении в страну неизвестных лиц
11:17
 
В миреХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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