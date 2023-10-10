https://ria.ru/20231010/izrail-1901696548.html

Израильский вертолет уничтожил отряд ХАМАС на юге страны

Израильский вертолет уничтожил отряд ХАМАС на юге страны - РИА Новости, 10.10.2023

Израильский вертолет уничтожил отряд ХАМАС на юге страны

Вертолет Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожил отряд бойцов ХАМАС, пытавшихся проникнуть в Израиль через пограничное ограждение в районе кибуца Зиким,... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T11:36

2023-10-10T11:36

2023-10-10T11:52

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. Вертолет Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожил отряд бойцов ХАМАС, пытавшихся проникнуть в Израиль через пограничное ограждение в районе кибуца Зиким, сообщила армейская пресс-служба."Силы ЦАХАЛ сегодня утром обнаружили отряд вооруженных террористов возле пограничного забора в районе Зиким, силы направили к этому месту боевой вертолет, который через короткое время атаковал отряд и уничтожил его", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231010/izrail-1901684619.html

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, армия обороны израиля (цахал)