https://ria.ru/20231010/izrail-1901683285.html

Посольство сообщило о гибели еще одного россиянина в Израиле

Посольство сообщило о гибели еще одного россиянина в Израиле - РИА Новости, 10.10.2023

Посольство сообщило о гибели еще одного россиянина в Израиле

Есть подтвержденные данные о гибели второго гражданина России в результате нападения движения ХАМАС на Израиль, сообщил российский посол в Тель-Авиве Анатолий... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T11:13

2023-10-10T11:13

2023-10-10T14:33

израиль

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Есть подтвержденные данные о гибели второго гражданина России в результате нападения движения ХАМАС на Израиль, сообщил российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов в эфире Первого канала."К сожалению, должен обновить информацию. Есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан. Фамилии и подробности я пока не готов раскрыть. Мы еще не связались с родственниками и не знаем всех обстоятельств", — сказал дипломат.В списках пропавших без вести числятся четверо россиян, добавил посол. Он уточнил, что речь идет как о постоянно проживающих в Израиле, так и временно приехавших.Кроме того, у дипмиссии нет данных, находятся ли граждане России в заложниках у ХАМАС, сказал Викторов. Так посол прокомментировал заявление члена политбюро палестинского движения Мусы Абу-Марзука о том, что ХАМАС поддерживает контакты с Россией по вопросу израильских пленных с двойным гражданском.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге.Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС достигло 900, сообщает издание Haaretz. Палестинское движение объявило, что захватило в плен более 100 израильтян, включая высокопоставленных военных.По данным палестинского Минздрава, число погибших в секторе Газа выросло до 687.Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной. По его словам, решение проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но основано было только израильское.

https://ria.ru/20231010/pogibshiy-1901719698.html

https://ria.ru/20231010/izrail-1901571836.html

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

израиль, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире