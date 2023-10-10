https://ria.ru/20231010/izrail-1901681715.html

Сотни россиян запросили эвакуацию из Израиля

Сотни россиян запросили эвакуацию из Израиля - РИА Новости, 10.10.2023

Сотни россиян запросили эвакуацию из Израиля

Сотни российских граждан подали в посольство РФ в Израиле заявления с просьбой об эвакуации, сообщил посол России в этой стране Анатолий Викторов в эфире... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T11:08

2023-10-10T11:08

2023-10-10T12:32

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сотни российских граждан подали в посольство РФ в Израиле заявления с просьбой об эвакуации, сообщил посол России в этой стране Анатолий Викторов в эфире Первого канала."Обращений много - несколько сотен, я должен сказать, звонят наши граждане, просят предусмотреть возможность их вывоза, если таковые состоятся", - сказал он.Он напомнил, что две российские авиакомпании совершают регулярные рейсы из Тель-Авива в Сочи, Минеральные воды, и они работают практически в регулярном режиме с некоторыми ограничениями."Возможность техническая осуществить переезд из Тель-Авива в Россию, она сохраняется, реальная такая возможность", - добавил посол.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

израиль, россия, в мире, новости - туризм