https://ria.ru/20231010/izrail-1901681715.html
Сотни россиян запросили эвакуацию из Израиля
Сотни россиян запросили эвакуацию из Израиля - РИА Новости, 10.10.2023
Сотни россиян запросили эвакуацию из Израиля
Сотни российских граждан подали в посольство РФ в Израиле заявления с просьбой об эвакуации, сообщил посол России в этой стране Анатолий Викторов в эфире... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:08
2023-10-10T11:08
2023-10-10T12:32
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сотни российских граждан подали в посольство РФ в Израиле заявления с просьбой об эвакуации, сообщил посол России в этой стране Анатолий Викторов в эфире Первого канала."Обращений много - несколько сотен, я должен сказать, звонят наши граждане, просят предусмотреть возможность их вывоза, если таковые состоятся", - сказал он.Он напомнил, что две российские авиакомпании совершают регулярные рейсы из Тель-Авива в Сочи, Минеральные воды, и они работают практически в регулярном режиме с некоторыми ограничениями."Возможность техническая осуществить переезд из Тель-Авива в Россию, она сохраняется, реальная такая возможность", - добавил посол.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, россия, в мире, новости - туризм
Израиль, Россия, В мире, Туризм, Новости - Туризм
Сотни россиян запросили эвакуацию из Израиля
Сотни россиян в Израиле подали в посольство заявления с просьбой об эвакуации