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Сотни россиян запросили эвакуацию из Израиля - РИА Новости, 10.10.2023
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Туризм
 
11:08 10.10.2023 (обновлено: 12:32 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/izrail-1901681715.html
Сотни россиян запросили эвакуацию из Израиля
Сотни россиян запросили эвакуацию из Израиля - РИА Новости, 10.10.2023
Сотни россиян запросили эвакуацию из Израиля
Сотни российских граждан подали в посольство РФ в Израиле заявления с просьбой об эвакуации, сообщил посол России в этой стране Анатолий Викторов в эфире... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:08
2023-10-10T12:32
израиль
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сотни российских граждан подали в посольство РФ в Израиле заявления с просьбой об эвакуации, сообщил посол России в этой стране Анатолий Викторов в эфире Первого канала."Обращений много - несколько сотен, я должен сказать, звонят наши граждане, просят предусмотреть возможность их вывоза, если таковые состоятся", - сказал он.Он напомнил, что две российские авиакомпании совершают регулярные рейсы из Тель-Авива в Сочи, Минеральные воды, и они работают практически в регулярном режиме с некоторыми ограничениями."Возможность техническая осуществить переезд из Тель-Авива в Россию, она сохраняется, реальная такая возможность", - добавил посол.
https://ria.ru/20231010/izrail-1901684619.html
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израиль, россия, в мире, новости - туризм
Израиль, Россия, В мире, Туризм, Новости - Туризм
Сотни россиян запросили эвакуацию из Израиля

Сотни россиян в Израиле подали в посольство заявления с просьбой об эвакуации

© AP Photo / Oded BaliltyПоследствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сотни российских граждан подали в посольство РФ в Израиле заявления с просьбой об эвакуации, сообщил посол России в этой стране Анатолий Викторов в эфире Первого канала.
"Обращений много - несколько сотен, я должен сказать, звонят наши граждане, просят предусмотреть возможность их вывоза, если таковые состоятся", - сказал он.
Он напомнил, что две российские авиакомпании совершают регулярные рейсы из Тель-Авива в Сочи, Минеральные воды, и они работают практически в регулярном режиме с некоторыми ограничениями.
"Возможность техническая осуществить переезд из Тель-Авива в Россию, она сохраняется, реальная такая возможность", - добавил посол.
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