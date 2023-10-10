https://ria.ru/20231010/izrail-1901667889.html
Армия Израиля назвала парламент Газы легитимной целью
Армия Израиля назвала парламент Газы легитимной целью - РИА Новости, 10.10.2023
Армия Израиля назвала парламент Газы легитимной целью
Армия Израиля считает парламент Газы и гражданские министерства "легитимными целями", передает агентство Associated Press со ссылкой на представителя армии... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T09:59
2023-10-10T09:59
2023-10-10T10:17
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израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Армия Израиля считает парламент Газы и гражданские министерства "легитимными целями", передает агентство Associated Press со ссылкой на представителя армии Израиля Ричарда Хехта."На брифинге во вторник представитель армии Израиля заявил, что парламент и гражданские министерства Газы являются легитимными целями в наступлении на ХАМАС", - пишет агентство.Отмечается, что это заявление последовало в ответ на вопрос, считает ли Израиль гражданское руководство ХАМАС законными целями. По словам Хехта, "если оттуда стреляет ракетами боевик, это превращается в военную цель".
https://ria.ru/20231010/izrail-1901657049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля назвала парламент Газы легитимной целью
Армия Израиля назвала парламент и министерства Газы легитимными целями