https://ria.ru/20231010/izrail-1901667889.html

Армия Израиля назвала парламент Газы легитимной целью

Армия Израиля назвала парламент Газы легитимной целью - РИА Новости, 10.10.2023

Армия Израиля назвала парламент Газы легитимной целью

Армия Израиля считает парламент Газы и гражданские министерства "легитимными целями", передает агентство Associated Press со ссылкой на представителя армии... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T09:59

2023-10-10T09:59

2023-10-10T10:17

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Армия Израиля считает парламент Газы и гражданские министерства "легитимными целями", передает агентство Associated Press со ссылкой на представителя армии Израиля Ричарда Хехта."На брифинге во вторник представитель армии Израиля заявил, что парламент и гражданские министерства Газы являются легитимными целями в наступлении на ХАМАС", - пишет агентство.Отмечается, что это заявление последовало в ответ на вопрос, считает ли Израиль гражданское руководство ХАМАС законными целями. По словам Хехта, "если оттуда стреляет ракетами боевик, это превращается в военную цель".

https://ria.ru/20231010/izrail-1901657049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году