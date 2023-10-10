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Армия Израиля назвала парламент Газы легитимной целью - РИА Новости, 10.10.2023
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09:59 10.10.2023 (обновлено: 10:17 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/izrail-1901667889.html
Армия Израиля назвала парламент Газы легитимной целью
Армия Израиля назвала парламент Газы легитимной целью - РИА Новости, 10.10.2023
Армия Израиля назвала парламент Газы легитимной целью
Армия Израиля считает парламент Газы и гражданские министерства "легитимными целями", передает агентство Associated Press со ссылкой на представителя армии... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T09:59
2023-10-10T10:17
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Армия Израиля считает парламент Газы и гражданские министерства "легитимными целями", передает агентство Associated Press со ссылкой на представителя армии Израиля Ричарда Хехта."На брифинге во вторник представитель армии Израиля заявил, что парламент и гражданские министерства Газы являются легитимными целями в наступлении на ХАМАС", - пишет агентство.Отмечается, что это заявление последовало в ответ на вопрос, считает ли Израиль гражданское руководство ХАМАС законными целями. По словам Хехта, "если оттуда стреляет ракетами боевик, это превращается в военную цель".
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля назвала парламент Газы легитимной целью

Армия Израиля назвала парламент и министерства Газы легитимными целями

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в районе границы с сектором Газа
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Армия Израиля считает парламент Газы и гражданские министерства "легитимными целями", передает агентство Associated Press со ссылкой на представителя армии Израиля Ричарда Хехта.
"На брифинге во вторник представитель армии Израиля заявил, что парламент и гражданские министерства Газы являются легитимными целями в наступлении на ХАМАС", - пишет агентство.
Отмечается, что это заявление последовало в ответ на вопрос, считает ли Израиль гражданское руководство ХАМАС законными целями. По словам Хехта, "если оттуда стреляет ракетами боевик, это превращается в военную цель".
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В миреИзраильХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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