https://ria.ru/20231010/izrail-1901667470.html
Из Израиля эвакуировали еще 596 румынских граждан
Из Израиля эвакуировали еще 596 румынских граждан - РИА Новости, 10.10.2023
Из Израиля эвакуировали еще 596 румынских граждан
Еще 596 румынских граждан были эвакуированы из Израиля в ночь на вторник, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Румынии. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T09:56
2023-10-10T09:56
2023-10-10T09:56
в мире
израиль
румыния
палестина
сергей лавров
биньямин нетаньяху
хамас
оон
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КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Еще 596 румынских граждан были эвакуированы из Израиля в ночь на вторник, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Румынии. Ранее пресс-служба МИД Румынии сообщала, что из Израиля эвакуированы более 800 румынских граждан. "В результате постоянных усилий кризисной ячейки МИД в ночь с 9 на 10 октября 2023 года еще 596 граждан Румынии вернулись в Румынию двумя рейсами госкомпании Tarom и двумя рейсами, выполняемыми двумя частными авиакомпаниями", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанными с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/voennyy-1901534766.html
https://ria.ru/20231009/evakuatsiya-1901600923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, румыния, палестина, сергей лавров, биньямин нетаньяху, хамас, оон
В мире, Израиль, Румыния, Палестина, Сергей Лавров, Биньямин Нетаньяху, Хамас, ООН
Из Израиля эвакуировали еще 596 румынских граждан
Из Израиля за два дня эвакуировали почти 1400 румынских граждан
КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости.
Еще 596 румынских граждан были эвакуированы из Израиля в ночь на вторник, сообщила пресс-служба
министерства иностранных дел Румынии.
Ранее пресс-служба МИД Румынии сообщала, что из Израиля эвакуированы более 800 румынских граждан.
МИД Румынии сообщил о гибели в Израиле военного с двойным гражданством
"В результате постоянных усилий кризисной ячейки МИД в ночь с 9 на 10 октября 2023 года еще 596 граждан Румынии вернулись в Румынию двумя рейсами госкомпании Tarom и двумя рейсами, выполняемыми двумя частными авиакомпаниями", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС
после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной
и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН
, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанными с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Премьер Черногории: не все граждане хотят эвакуироваться из Израиля