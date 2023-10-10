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"Гнев и отвращение": в США выступили с предупреждением для Израиля - РИА Новости, 10.10.2023
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04:09 10.10.2023 (обновлено: 10:12 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/izrail-1901645305.html
"Гнев и отвращение": в США выступили с предупреждением для Израиля
"Гнев и отвращение": в США выступили с предупреждением для Израиля - РИА Новости, 10.10.2023
"Гнев и отвращение": в США выступили с предупреждением для Израиля
Ответные действия Израиля в секторе Газа могут привести к более масштабной войне, в которую будут вовлечены Иран и Турция, такое мнение выразил бывший советник... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T04:09
2023-10-10T10:12
в мире
израиль
ливан
иран
хамас
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Ответные действия Израиля в секторе Газа могут привести к более масштабной войне, в которую будут вовлечены Иран и Турция, такое мнение выразил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X."Гнев и отвращение всего мусульманского мира из-за уничтожения Газы и ее населения в конечном итоге могут спровоцировать более масштабную войну, в которую может быть вовлечен Иран и даже Турция", — заявил он.По мнению Макгрегора такой сценарий возможен, если "Хезболла" будет бездействовать. В случае же, если Израиль подвергнется атакам со стороны Южного Ливана, то его сухопутные силы "будут истощены до предела".Эксперт добавил, что при возможном расширении числа участников этого конфликта Египет также не сможет остаться в стороне."Иными словами, мир может кардинально измениться", — подытожил Макгрегор.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.Вечером в понедельник ливанское движение "Хезболла" заявило об обстрелах объектов израильской армии после гибели трех своих бойцов. Армия Ливана подтвердила обстрел Израилем приграничных районов на юге Ливана. Ранее Ливанское агентство новостей сообщило, что Израиль обстрелял из артиллерии ряд районов на юге Ливана.
https://ria.ru/20231010/karlson-1901642486.html
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в мире, израиль, ливан, иран, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша
В мире, Израиль, Ливан, Иран, Хамас, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США
"Гнев и отвращение": в США выступили с предупреждением для Израиля

Полковник Макгрегор: разрушение сектора Газа может втянуть в войну Иран и Турцию

© AFP 2023 / JACK GUEZИзраильский солдат на позиции около границы с сектором Газа на юге Израиля
Израильский солдат на позиции около границы с сектором Газа на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
Израильский солдат на позиции около границы с сектором Газа на юге Израиля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Ответные действия Израиля в секторе Газа могут привести к более масштабной войне, в которую будут вовлечены Иран и Турция, такое мнение выразил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X.
"Гнев и отвращение всего мусульманского мира из-за уничтожения Газы и ее населения в конечном итоге могут спровоцировать более масштабную войну, в которую может быть вовлечен Иран и даже Турция", — заявил он.
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По мнению Макгрегора такой сценарий возможен, если "Хезболла" будет бездействовать. В случае же, если Израиль подвергнется атакам со стороны Южного Ливана, то его сухопутные силы "будут истощены до предела".
Эксперт добавил, что при возможном расширении числа участников этого конфликта Египет также не сможет остаться в стороне.
«
"Иными словами, мир может кардинально измениться", — подытожил Макгрегор.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
Вечером в понедельник ливанское движение "Хезболла" заявило об обстрелах объектов израильской армии после гибели трех своих бойцов. Армия Ливана подтвердила обстрел Израилем приграничных районов на юге Ливана. Ранее Ливанское агентство новостей сообщило, что Израиль обстрелял из артиллерии ряд районов на юге Ливана.
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В миреИзраильЛиванИранХамасХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСША
 
 
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