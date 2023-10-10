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Раскрыто число уничтоженных израильских танков "Меркава" - РИА Новости, 10.10.2023
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01:30 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/izrail-1901639895.html
Раскрыто число уничтоженных израильских танков "Меркава"
Раскрыто число уничтоженных израильских танков "Меркава" - РИА Новости, 10.10.2023
Раскрыто число уничтоженных израильских танков "Меркава"
Израиль мог потерять за сутки в результате атаки ХАМАС шесть танков "Меркава" и 17 бронетранспортеров, такие выводы озвучил в Forbes Дэвид Хэмблинг. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T01:30
2023-10-10T01:30
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Израиль мог потерять за сутки в результате атаки ХАМАС шесть танков "Меркава" и 17 бронетранспортеров, такие выводы озвучил в Forbes Дэвид Хэмблинг."По неподтвержденным ранним сообщениям, Израиль потерял целых шесть "Меркав" и семнадцать бронетранспортеров", - пишет автор, ссылаясь на подсчет финского военного эксперта Эмиля Кастехельми по состоянию на вечер 7 октября.Как указывает Хэмблинг, "ошеломляющая атака" застала Израиль врасплох, при этом палестинцы подбивали танки ЦАХАЛ с помощью небольших дронов. На распространяемых в соцсетях роликах видно, что было уничтожено или повреждено много израильской бронетехники, в том числе танки "Меркава" новейшей модификации Mk.4.Он напомнил, что это бронетехника, специальное созданная для борьбы с повстанческими группами, вооруженными переносными гранатометами и ПТРК, которая к тому же оснащена системой активной защиты "Трофи", считающейся "мировым лидером". При этом на одном из видео бойцы ХАМАС сбрасывают на этот танк боеприпас с коптера, в результате чего машина загорается.По мнению автора, после первоначальной атаки ХАМАС перешел в оборону и, вероятно, понесет потери от гораздо более мощной израильской армии. "Но шок от того, какой ущерб они могут нанести, предположительно, подготовленным силам, еще долгое время будет вызывать множество вопросов", - резюмирует он.Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.ХАМАС объявил о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
https://ria.ru/20231010/khamas-1901638188.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Раскрыто число уничтоженных израильских танков "Меркава"

Forbes: Израиль мог потерять в результате атаки ХАМАС шесть танков "Меркава"

© AP Photo / Yousef MasoudПалестинские бойцы на захваченном израильском танке "Меркава"
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке Меркава - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Yousef Masoud
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке "Меркава"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Израиль мог потерять за сутки в результате атаки ХАМАС шесть танков "Меркава" и 17 бронетранспортеров, такие выводы озвучил в Forbes Дэвид Хэмблинг.
"По неподтвержденным ранним сообщениям, Израиль потерял целых шесть "Меркав" и семнадцать бронетранспортеров", - пишет автор, ссылаясь на подсчет финского военного эксперта Эмиля Кастехельми по состоянию на вечер 7 октября.
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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01:04
Как указывает Хэмблинг, "ошеломляющая атака" застала Израиль врасплох, при этом палестинцы подбивали танки ЦАХАЛ с помощью небольших дронов. На распространяемых в соцсетях роликах видно, что было уничтожено или повреждено много израильской бронетехники, в том числе танки "Меркава" новейшей модификации Mk.4.
Он напомнил, что это бронетехника, специальное созданная для борьбы с повстанческими группами, вооруженными переносными гранатометами и ПТРК, которая к тому же оснащена системой активной защиты "Трофи", считающейся "мировым лидером". При этом на одном из видео бойцы ХАМАС сбрасывают на этот танк боеприпас с коптера, в результате чего машина загорается.
По мнению автора, после первоначальной атаки ХАМАС перешел в оборону и, вероятно, понесет потери от гораздо более мощной израильской армии. "Но шок от того, какой ущерб они могут нанести, предположительно, подготовленным силам, еще долгое время будет вызывать множество вопросов", - резюмирует он.
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
ХАМАС объявил о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Погрузка вооружение на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХамасАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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