https://ria.ru/20231010/izrail-1901639895.html

Раскрыто число уничтоженных израильских танков "Меркава"

Раскрыто число уничтоженных израильских танков "Меркава" - РИА Новости, 10.10.2023

Раскрыто число уничтоженных израильских танков "Меркава"

Израиль мог потерять за сутки в результате атаки ХАМАС шесть танков "Меркава" и 17 бронетранспортеров, такие выводы озвучил в Forbes Дэвид Хэмблинг. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T01:30

2023-10-10T01:30

2023-10-10T01:30

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901197059_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7fe0c807e00e5e6c540645163372f683.jpg

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Израиль мог потерять за сутки в результате атаки ХАМАС шесть танков "Меркава" и 17 бронетранспортеров, такие выводы озвучил в Forbes Дэвид Хэмблинг."По неподтвержденным ранним сообщениям, Израиль потерял целых шесть "Меркав" и семнадцать бронетранспортеров", - пишет автор, ссылаясь на подсчет финского военного эксперта Эмиля Кастехельми по состоянию на вечер 7 октября.Как указывает Хэмблинг, "ошеломляющая атака" застала Израиль врасплох, при этом палестинцы подбивали танки ЦАХАЛ с помощью небольших дронов. На распространяемых в соцсетях роликах видно, что было уничтожено или повреждено много израильской бронетехники, в том числе танки "Меркава" новейшей модификации Mk.4.Он напомнил, что это бронетехника, специальное созданная для борьбы с повстанческими группами, вооруженными переносными гранатометами и ПТРК, которая к тому же оснащена системой активной защиты "Трофи", считающейся "мировым лидером". При этом на одном из видео бойцы ХАМАС сбрасывают на этот танк боеприпас с коптера, в результате чего машина загорается.По мнению автора, после первоначальной атаки ХАМАС перешел в оборону и, вероятно, понесет потери от гораздо более мощной израильской армии. "Но шок от того, какой ущерб они могут нанести, предположительно, подготовленным силам, еще долгое время будет вызывать множество вопросов", - резюмирует он.Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.ХАМАС объявил о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

https://ria.ru/20231010/khamas-1901638188.html

https://ria.ru/20231010/pomosch-1901637840.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году