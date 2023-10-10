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Израильские истребители ударили более чем по ста целям в секторе Газа - РИА Новости, 10.10.2023
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15:44 10.10.2023 (обновлено: 15:52 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/istrebiteli-1901796646.html
Израильские истребители ударили более чем по ста целям в секторе Газа
Израильские истребители ударили более чем по ста целям в секторе Газа - РИА Новости, 10.10.2023
Израильские истребители ударили более чем по ста целям в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в телеграм-канале, что десятки израильских истребителей поразили более чем 100 целей в секторе Газа, за прошедший день... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:44
2023-10-10T15:52
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
палестина
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в телеграм-канале, что десятки израильских истребителей поразили более чем 100 целей в секторе Газа, за прошедший день только в районе Аль-Форкан армия ударила по более чем 250 объектам."Некоторое время назад десятки истребителей ЦАХАЛ нанесли удары по более чем 100 целям в Аль-Форкане в секторе Газа. За прошедшие сутки ЦАХАЛ поразил более 250 целей в этом районе", - говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Telegram-канале.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan.Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Палестина, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израильские истребители ударили более чем по ста целям в секторе Газа

Десятки израильских истребителей ударили более чем по ста целям в секторе Газа

© AP Photo / Hatem AliПоследствия удара ВВС Израиля в Газе
Последствия удара ВВС Израиля в Газе - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Последствия удара ВВС Израиля в Газе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в телеграм-канале, что десятки израильских истребителей поразили более чем 100 целей в секторе Газа, за прошедший день только в районе Аль-Форкан армия ударила по более чем 250 объектам.
"Некоторое время назад десятки истребителей ЦАХАЛ нанесли удары по более чем 100 целям в Аль-Форкане в секторе Газа. За прошедшие сутки ЦАХАЛ поразил более 250 целей в этом районе", - говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Telegram-канале.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Израильские удары по сектору Газа
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Израиль нанес серию ударов по сектору Газа.

Авиаудар Израиля в городе Газа

Израиль нанес серию ударов по сектору Газа.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
1 из 12
© AP Photo / Fatima Shbair

Было уничтожено более 550 объектов ХАМАС.

Последствия авиаударов Израиля в городе Газа

Было уничтожено более 550 объектов ХАМАС.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 12
© AFP 2023 / AHMED ZAKOUT

Среди них — высотки, дома, объекты инфраструктуры, позиции и жилые комплексы.

Авиаудар Израиля по Национальному банку в городе Газа

Среди них — высотки, дома, объекты инфраструктуры, позиции и жилые комплексы.

© AFP 2023 / AHMED ZAKOUT
3 из 12
© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанк

Авиация ЦАХАЛ нанесла авиаудары по группам, пытающимся проникнуть на территорию Израиля.

Обломки зданий, разрушенных в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе

Авиация ЦАХАЛ нанесла авиаудары по группам, пытающимся проникнуть на территорию Израиля.

© РИА Новости / Тарек Алиян
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4 из 12
© AP Photo / Yousef Masoud

Убито несколько сотен диверсантов ХАМАС.

Последствия авиаударов Израиля в городе Хан-Юнис на юге Сектора Газа

Убито несколько сотен диверсантов ХАМАС.

© AP Photo / Yousef Masoud
5 из 12
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Обострение конфликта произошло в субботу утром.

Авиаудар Израиля в городе Газа

Обострение конфликта произошло в субботу утром.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
6 из 12
© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанк

Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа.

Обломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе

Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа.

© РИА Новости / Тарек Алиян
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7 из 12
© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанк

Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Обстрел зданий в палестинском городе Газа

Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

© РИА Новости / Тарек Алиян
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8 из 12
© AP Photo / Fatima Shbair

Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.

Последствия авиаударов Израиля в городе Газа

Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.

© AP Photo / Fatima Shbair
9 из 12
© AP Photo / Fatima Shbair

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
10 из 12
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.

Авиаудар Израиля в городе Газа

Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
11 из 12
© AP Photo / Adel Hana

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Последствия авиаударов Израиля в городе Газа

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

© AP Photo / Adel Hana
12 из 12

Израиль нанес серию ударов по сектору Газа.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
1 из 12

Было уничтожено более 550 объектов ХАМАС.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 12

Среди них — высотки, дома, объекты инфраструктуры, позиции и жилые комплексы.

© AFP 2023 / AHMED ZAKOUT
3 из 12

Авиация ЦАХАЛ нанесла авиаудары по группам, пытающимся проникнуть на территорию Израиля.

© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
4 из 12

Убито несколько сотен диверсантов ХАМАС.

© AP Photo / Yousef Masoud
5 из 12

Обострение конфликта произошло в субботу утром.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
6 из 12

Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа.

© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
7 из 12

Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
8 из 12

Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.

© AP Photo / Fatima Shbair
9 из 12

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
10 из 12

Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
11 из 12

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

© AP Photo / Adel Hana
12 из 12
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan.
Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Израиль получил последнее предупреждение
08:00
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильПалестинаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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