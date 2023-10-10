https://ria.ru/20231010/ispytaniya-1901736408.html
Рябков назвал условие возобновления Россией ядерных испытаний
Рябков назвал условие возобновления Россией ядерных испытаний - РИА Новости, 10.10.2023
Рябков назвал условие возобновления Россией ядерных испытаний
Возобновление Россией ядерных испытаний возможно только в случае аналогичных шагов США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T12:49
2023-10-10T12:49
2023-10-10T12:49
россия
сша
сергей рябков
госдума рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733102958_0:42:1624:956_1920x0_80_0_0_e43aa323d583880149676cc3de92e6d8.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Возобновление Россией ядерных испытаний возможно только в случае аналогичных шагов США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Президент четко сформулировал - мы должны обеспечить готовность нашей полигонной базы к возобновлению испытательной деятельности. Но возобновление в практическом плане возможно после того как соответствующие испытания совершат США. Это два неотъемлемых элемента той позиции, которой руководствуется РФ на всех площадках", - сказал Рябков журналистам в Госдуме.
https://ria.ru/20231006/ratifikatsiya-1900943864.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733102958_134:0:1409:956_1920x0_80_0_0_0fddddd089c3ded1029223b1e9b8bc0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, сергей рябков, госдума рф, в мире
Россия, США, Сергей Рябков, Госдума РФ, В мире
Рябков назвал условие возобновления Россией ядерных испытаний
Рябков: возобновление ядерных испытаний возможно после аналогичного шага США