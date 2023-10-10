Рейтинг@Mail.ru
Рябков назвал условие возобновления Россией ядерных испытаний - РИА Новости, 10.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/ispytaniya-1901736408.html
Рябков назвал условие возобновления Россией ядерных испытаний
Рябков назвал условие возобновления Россией ядерных испытаний - РИА Новости, 10.10.2023
Рябков назвал условие возобновления Россией ядерных испытаний
Возобновление Россией ядерных испытаний возможно только в случае аналогичных шагов США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T12:49
2023-10-10T12:49
россия
сша
сергей рябков
госдума рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733102958_0:42:1624:956_1920x0_80_0_0_e43aa323d583880149676cc3de92e6d8.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Возобновление Россией ядерных испытаний возможно только в случае аналогичных шагов США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Президент четко сформулировал - мы должны обеспечить готовность нашей полигонной базы к возобновлению испытательной деятельности. Но возобновление в практическом плане возможно после того как соответствующие испытания совершат США. Это два неотъемлемых элемента той позиции, которой руководствуется РФ на всех площадках", - сказал Рябков журналистам в Госдуме.
https://ria.ru/20231006/ratifikatsiya-1900943864.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733102958_134:0:1409:956_1920x0_80_0_0_0fddddd089c3ded1029223b1e9b8bc0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, сергей рябков, госдума рф, в мире
Россия, США, Сергей Рябков, Госдума РФ, В мире
Рябков назвал условие возобновления Россией ядерных испытаний

Рябков: возобновление ядерных испытаний возможно после аналогичного шага США

© Фото : United States Department of EnergyГрибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы на полигоне Аламогордо. 16 июля 1945
Грибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы на полигоне Аламогордо. 16 июля 1945 - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : United States Department of Energy
Грибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы на полигоне Аламогордо. 16 июля 1945. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Возобновление Россией ядерных испытаний возможно только в случае аналогичных шагов США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Президент четко сформулировал - мы должны обеспечить готовность нашей полигонной базы к возобновлению испытательной деятельности. Но возобновление в практическом плане возможно после того как соответствующие испытания совершат США. Это два неотъемлемых элемента той позиции, которой руководствуется РФ на всех площадках", - сказал Рябков журналистам в Госдуме.
Леонид Слуцкий
Решение отозвать ратификацию не повлияет на судьбу ДВЗЯИ, заявил Слуцкий
6 октября, 14:13
 
РоссияСШАСергей РябковГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала