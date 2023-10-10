https://ria.ru/20231010/ispytaniya-1901736408.html

Рябков назвал условие возобновления Россией ядерных испытаний

Рябков назвал условие возобновления Россией ядерных испытаний - РИА Новости, 10.10.2023

Рябков назвал условие возобновления Россией ядерных испытаний

Возобновление Россией ядерных испытаний возможно только в случае аналогичных шагов США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T12:49

2023-10-10T12:49

2023-10-10T12:49

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Возобновление Россией ядерных испытаний возможно только в случае аналогичных шагов США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Президент четко сформулировал - мы должны обеспечить готовность нашей полигонной базы к возобновлению испытательной деятельности. Но возобновление в практическом плане возможно после того как соответствующие испытания совершат США. Это два неотъемлемых элемента той позиции, которой руководствуется РФ на всех площадках", - сказал Рябков журналистам в Госдуме.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, сергей рябков, госдума рф, в мире