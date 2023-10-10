https://ria.ru/20231010/iskusstvo-1901562797.html

Третьяковка впервые за 65 лет открыла выставку работ Рериха

Третьяковка впервые за 65 лет открыла выставку работ Рериха - РИА Новости, 10.10.2023

Третьяковка впервые за 65 лет открыла выставку работ Рериха

В Третьяковской галерее открылась выставка "Николай Рерих" в честь 150-летия со дня его рождения. Экспозиция работ художника стала первой в ГТГ за 65 лет,... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T06:00

2023-10-10T06:00

2023-10-10T06:00

культура

третьяковская галерея

искусство

россия

париж

лондон

николай рерих

татьяна карпова

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Третьяковской галерее открылась выставка "Николай Рерих" в честь 150-летия со дня его рождения. Экспозиция работ художника стала первой в ГТГ за 65 лет, отметила заместитель гендиректора по научной работе Татьяна Карпова."Наследие мастера актуально как никогда: идеи объединения Востока и Запада. Он сам был своеобразным мостом между азиатской и европейской цивилизациями. Художник очень много сделал для того, чтобы культура Востока была более понятной западному человеку. Выставка соответствует юбилейной дате, она очень представительная: экспонируется более 100 произведений из 18 музеев и архивов ГТГ и Российского государственного исторического архива", — рассказала Карпова.Экспозицию работ Рериха оформили в виде двух больших пространств. Одно посвящено России, другое — Востоку, рассказал архитектор выставки Евгений Асс."Залы включают в себя два больших раздела: российский и восточные периоды работы Рериха. Первый зал оформлен в виде прямоугольника, в основе которого лежит крест, — в зеленых тонах. Второй зал имеет циркульную форму, в основе которой лежит Дхармачакра — колесо Сансары, и оформлен в желтом цвете", — подчеркнул Асс.Свыше 100 картин и эскизов отобрали более чем из пяти тысяч работ, которые составляют наследие Рериха, отметил куратор выставки Владимир Никишин. "Выставку мы разделили на несколько разделов, по тематикам. Ее открывает раздел "Начало Руси", далее раздел святости, потом древнерусская архитектура и зодчество. Кроме того, Рерих состоялся и как театральный декоратор, он работал со многими режиссерами. На выставке можно увидеть его эскизы к четырем постановкам: балету "Весна священная" Стравинского, спектаклю по пьесе "Пер Гюнт" Ибсена на сцене МХТ имени Чехова, операм "Князь Игорь" Бородина и "Снегурочка" Римского-Корсакова", — сказал Никишин.Особенным экспонатом выставки ее организаторы называют занавес (задник) к легендарным "Половецким пляскам", которые представил Дягилев в 1909 году в Париже. Он находился в частном собрании в Лондоне, куда приехали сотрудники ГТГ. Для оценки состояния сохранности владельцы арендовали спортивный зал, чтобы развернуть полотно, рассказала главный хранитель галереи Татьяна Городкова. "Площадь поверхности занавеса — 230 квадратных метров. Его приобрели в 2022 году. Когда принимали решение, в Третьяковке серьезно обсуждался вопрос реставрации. Потому что мы — классическая картинная галерея, а восстановить тканевое полотно — сложный процесс, который требует принципиально другого подхода с точки зрения и хранения, и экспонирования. Занавес много лет использовался в театре, выдержал около двух тысяч постановок, проехал не только по Европе, но и по всему миру. Поэтому он находился в очень плохом состоянии", — отметила Городкова.Сотрудники галереи разработали специальную конструкцию, состоящую из двух валов и электродвигателя. Таким образом, полотно может находиться в горизонтальном положении, что важно для восстановления шедевра. Специалисты завершили только первый этап реставрации, что уже позволяет выставить занавес для обозрения. До 14 января, пока работает экспозиция, эксперты обдумают детали дальнейших шагов по сохранению уникального экспоната.

https://ria.ru/20231004/vystavka-1900491436.html

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

третьяковская галерея, искусство, россия, париж, лондон, николай рерих, татьяна карпова, евгений асс