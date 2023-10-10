https://ria.ru/20231010/iran-1901644969.html

Начальник генштаба США призвал Иран не вмешиваться в войну Израиля с ХАМАС

Начальник генштаба США призвал Иран не вмешиваться в войну Израиля с ХАМАС - РИА Новости, 10.10.2023

Начальник генштаба США призвал Иран не вмешиваться в войну Израиля с ХАМАС

Председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун в обращении к Ирану призвал Тегеран избежать вовлечения в... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T04:05

2023-10-10T04:05

2023-10-10T04:05

израиль

иран

палестина

биньямин нетаньяху

сергей лавров

хамас

вооруженные силы сша

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899529460_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_70842e4ca3593619e888bae91d474ef5.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун в обращении к Ирану призвал Тегеран избежать вовлечения в палестино-израильский конфликт. "Мы хотим послать достаточно сильное сообщение. Мы не хотим, чтобы этот (конфликт - ред.) расширился и идея в том, чтобы донести это сообщение до Ирана громко и четко", - цитирует его обращение агентство Рейтер. Браун подчеркнул, что его послание Ирану заключается в том, чтобы "не вмешиваться" в ситуацию в Израиле. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число жителей Израиля, погибших в результате эскалации израильско-палестинского конфликта, возросло до 900, сообщила вечером понедельника газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанными с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/oae-1901642140.html

https://ria.ru/20231010/khamas-1901638188.html

израиль

иран

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, иран, палестина, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, вооруженные силы сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире