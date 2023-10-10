Начальник генштаба США призвал Иран не вмешиваться в войну Израиля с ХАМАС
Начальник генштаба США Браун призвал Иран не вмешиваться в войну Израиля с ХАМАС
© AP Photo / Kevin DietschГенерал ВВС США Чарльз Браун-младший
© AP Photo / Kevin Dietsch
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун в обращении к Ирану призвал Тегеран избежать вовлечения в палестино-израильский конфликт.
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"Мы хотим послать достаточно сильное сообщение. Мы не хотим, чтобы этот (конфликт - ред.) расширился и идея в том, чтобы донести это сообщение до Ирана громко и четко", - цитирует его обращение агентство Рейтер.
Браун подчеркнул, что его послание Ирану заключается в том, чтобы "не вмешиваться" в ситуацию в Израиле.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число жителей Израиля, погибших в результате эскалации израильско-палестинского конфликта, возросло до 900, сообщила вечером понедельника газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанными с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.