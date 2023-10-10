https://ria.ru/20231010/irak-1901750932.html
Глава МИД Ирака: эскалация в Газе может продлиться минимум десять дней
Глава МИД Ирака: эскалация в Газе может продлиться минимум десять дней - РИА Новости, 10.10.2023
Глава МИД Ирака: эскалация в Газе может продлиться минимум десять дней
Эскалация в секторе Газа может продлиться минимум 10 дней, Ирак рассчитывает, что боевые действия не охватят соседние страны, заявил глава МИД страны Фуад... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:31
2023-10-10T13:31
2023-10-10T13:54
в мире
ирак
израиль
россия
фуад хусейн
сергей лавров
биньямин нетаньяху
хамас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901478279_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_9af46946dcd5d3f481ee6485dd67821d.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Эскалация в секторе Газа может продлиться минимум 10 дней, Ирак рассчитывает, что боевые действия не охватят соседние страны, заявил глава МИД страны Фуад Хусейн на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве. Видеозапись переговоров опубликована на сайте МИД России."Мы считаем, что, к сожалению, военные действия, которые идут сейчас в Газе, могут продлиться 10 дней как минимум", - отметил Хусейн. Глава МИД Ирака также выразил надежду, что конфликт в секторе Газа не затронет соседние государства. "Продолжение военных действий в Газе может привести к тому, что огонь распространится и охватит соседние государства", - добавил он.Кроме того, по мнению Хусейна, чтобы "остановить эти боевые действия и чтобы найти справедливое решение палестинскому вопросу", необходимо международное вмешательство.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. По данным палестинского минздрава, в результате действий израильских военных в секторе Газа и на Западном берегу с утра субботы погибли 788 человек, порядка 4,1 тысячи пострадали.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/khamas-1901682767.html
https://ria.ru/20231010/pogibshie-1901743045.html
ирак
израиль
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901478279_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_40e0cc9aaa4dd2c48141af517ff2a807.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, израиль, россия, фуад хусейн, сергей лавров, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, Израиль, Россия, Фуад Хусейн, Сергей Лавров, Биньямин Нетаньяху, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава МИД Ирака: эскалация в Газе может продлиться минимум десять дней
В Багдаде рассчитывают на вмешательство, чтобы остановить бои в секторе Газа
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.
Эскалация в секторе Газа может продлиться минимум 10 дней, Ирак рассчитывает, что боевые действия не охватят соседние страны, заявил глава МИД страны Фуад Хусейн на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве. Видеозапись
переговоров опубликована на сайте МИД России.
"Мы считаем, что, к сожалению, военные действия, которые идут сейчас в Газе, могут продлиться 10 дней как минимум", - отметил Хусейн.
В ХАМАС заявили, что не покинут сектор Газа
Глава МИД Ирака также выразил надежду, что конфликт в секторе Газа не затронет соседние государства. "Продолжение военных действий в Газе может привести к тому, что огонь распространится и охватит соседние государства", - добавил он.
Кроме того, по мнению Хусейна, чтобы "остановить эти боевые действия и чтобы найти справедливое решение палестинскому вопросу", необходимо международное вмешательство.
Утром 7 октября Израиль
подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС
после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. По данным палестинского минздрава, в результате действий израильских военных в секторе Газа и на Западном берегу с утра субботы погибли 788 человек, порядка 4,1 тысячи пострадали.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной
и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН
, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
В Палестине назвали число погибших с начала эскалации