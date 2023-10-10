Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирака: эскалация в Газе может продлиться минимум десять дней - РИА Новости, 10.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 10.10.2023 (обновлено: 13:54 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/irak-1901750932.html
Глава МИД Ирака: эскалация в Газе может продлиться минимум десять дней
Глава МИД Ирака: эскалация в Газе может продлиться минимум десять дней - РИА Новости, 10.10.2023
Глава МИД Ирака: эскалация в Газе может продлиться минимум десять дней
Эскалация в секторе Газа может продлиться минимум 10 дней, Ирак рассчитывает, что боевые действия не охватят соседние страны, заявил глава МИД страны Фуад... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:31
2023-10-10T13:54
в мире
ирак
израиль
россия
фуад хусейн
сергей лавров
биньямин нетаньяху
хамас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901478279_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_9af46946dcd5d3f481ee6485dd67821d.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Эскалация в секторе Газа может продлиться минимум 10 дней, Ирак рассчитывает, что боевые действия не охватят соседние страны, заявил глава МИД страны Фуад Хусейн на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве. Видеозапись переговоров опубликована на сайте МИД России."Мы считаем, что, к сожалению, военные действия, которые идут сейчас в Газе, могут продлиться 10 дней как минимум", - отметил Хусейн. Глава МИД Ирака также выразил надежду, что конфликт в секторе Газа не затронет соседние государства. "Продолжение военных действий в Газе может привести к тому, что огонь распространится и охватит соседние государства", - добавил он.Кроме того, по мнению Хусейна, чтобы "остановить эти боевые действия и чтобы найти справедливое решение палестинскому вопросу", необходимо международное вмешательство.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. По данным палестинского минздрава, в результате действий израильских военных в секторе Газа и на Западном берегу с утра субботы погибли 788 человек, порядка 4,1 тысячи пострадали.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/khamas-1901682767.html
https://ria.ru/20231010/pogibshie-1901743045.html
ирак
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901478279_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_40e0cc9aaa4dd2c48141af517ff2a807.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, израиль, россия, фуад хусейн, сергей лавров, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, Израиль, Россия, Фуад Хусейн, Сергей Лавров, Биньямин Нетаньяху, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава МИД Ирака: эскалация в Газе может продлиться минимум десять дней

В Багдаде рассчитывают на вмешательство, чтобы остановить бои в секторе Газа

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия израильских ударов в Газе
Последствия израильских ударов в Газе - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия израильских ударов в Газе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Эскалация в секторе Газа может продлиться минимум 10 дней, Ирак рассчитывает, что боевые действия не охватят соседние страны, заявил глава МИД страны Фуад Хусейн на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве. Видеозапись переговоров опубликована на сайте МИД России.
"Мы считаем, что, к сожалению, военные действия, которые идут сейчас в Газе, могут продлиться 10 дней как минимум", - отметил Хусейн.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
В ХАМАС заявили, что не покинут сектор Газа
11:12
Глава МИД Ирака также выразил надежду, что конфликт в секторе Газа не затронет соседние государства. "Продолжение военных действий в Газе может привести к тому, что огонь распространится и охватит соседние государства", - добавил он.
Кроме того, по мнению Хусейна, чтобы "остановить эти боевые действия и чтобы найти справедливое решение палестинскому вопросу", необходимо международное вмешательство.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. По данным палестинского минздрава, в результате действий израильских военных в секторе Газа и на Западном берегу с утра субботы погибли 788 человек, порядка 4,1 тысячи пострадали.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Последствия удара ВВС Израиля в Газе - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
В Палестине назвали число погибших с начала эскалации
13:09
 
В миреИракИзраильРоссияФуад ХусейнСергей ЛавровБиньямин НетаньяхуХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала