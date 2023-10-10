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В Одесской области объекты логистики получили повреждения при взрывах - РИА Новости, 10.10.2023
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08:38 10.10.2023 (обновлено: 09:55 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/infrastruktura-1901657234.html
В Одесской области объекты логистики получили повреждения при взрывах
В Одесской области объекты логистики получили повреждения при взрывах - РИА Новости, 10.10.2023
В Одесской области объекты логистики получили повреждения при взрывах
В Одесской области логистическая инфраструктура получила повреждения при взрывах, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер в своем... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T08:38
2023-10-10T09:55
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Одесской области логистическая инфраструктура получила повреждения при взрывах, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер в своем Telegram-канале. "Есть попадание по логистической инфраструктуре", — написал он.Ночью в нескольких регионах Украины звучал сигнал воздушной тревоги. СМИ сообщали о взрывах в Одесской области. Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи соседней республики. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту.ВСУ вновь ударили по переправе через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские войска нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
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одесская область
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в мире, одесская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Одесской области объекты логистики получили повреждения при взрывах

В Одесской области взрывами повреждена логистическая инфраструктура

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно
Вид на соседний дом через разбитое окно - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Одесской области логистическая инфраструктура получила повреждения при взрывах, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер в своем Telegram-канале.
«
"Есть попадание по логистической инфраструктуре", — написал он.
Ночью в нескольких регионах Украины звучал сигнал воздушной тревоги. СМИ сообщали о взрывах в Одесской области.
Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи соседней республики. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту.
ВСУ вновь ударили по переправе через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские войска нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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