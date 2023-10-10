https://ria.ru/20231010/infrastruktura-1901657234.html
В Одесской области объекты логистики получили повреждения при взрывах
В Одесской области объекты логистики получили повреждения при взрывах - РИА Новости, 10.10.2023
В Одесской области объекты логистики получили повреждения при взрывах
В Одесской области логистическая инфраструктура получила повреждения при взрывах, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер в своем... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T08:38
2023-10-10T08:38
2023-10-10T09:55
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Одесской области логистическая инфраструктура получила повреждения при взрывах, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер в своем Telegram-канале. "Есть попадание по логистической инфраструктуре", — написал он.Ночью в нескольких регионах Украины звучал сигнал воздушной тревоги. СМИ сообщали о взрывах в Одесской области. Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи соседней республики. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту.ВСУ вновь ударили по переправе через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские войска нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
https://ria.ru/20231010/oruzhie-1901639038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Одесской области объекты логистики получили повреждения при взрывах
В Одесской области взрывами повреждена логистическая инфраструктура