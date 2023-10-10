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В ЦБ спрогнозировали, когда годовая инфляция достигнет пика - РИА Новости, 10.10.2023
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18:26 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/inflyatsiya-1901846428.html
В ЦБ спрогнозировали, когда годовая инфляция достигнет пика
В ЦБ спрогнозировали, когда годовая инфляция достигнет пика - РИА Новости, 10.10.2023
В ЦБ спрогнозировали, когда годовая инфляция достигнет пика
Годовая инфляция в России достигнет пика весной-летом, при этом текущие темпы роста цен будут замедляться уже в ближайшие месяцы, считает зампред ЦБ Алексей... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T18:26
2023-10-10T18:26
экономика
россия
алексей заботкин
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Годовая инфляция в России достигнет пика весной-летом, при этом текущие темпы роста цен будут замедляться уже в ближайшие месяцы, считает зампред ЦБ Алексей Заботкин. "В плане показателя годовой инфляции, наверное, максимальная точка будет пройдена весной-летом", - сказал он журналистам в кулуарах Госдумы. При этом Заботкин добавил, что текущие темпы роста цен проходят максимальную точку сейчас. "С учетом проводимой денежно-кредитной политики темпы роста внутреннего спроса будут замедляться, и темпы роста цен также будут замедляться в предстоящие месяцы в сезонно сглаженном выражении", - указал зампред ЦБ.
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экономика, россия, алексей заботкин, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Алексей Заботкин, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ спрогнозировали, когда годовая инфляция достигнет пика

Зампред ЦБ: годовая инфляция достигнет пика весной-летом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Годовая инфляция в России достигнет пика весной-летом, при этом текущие темпы роста цен будут замедляться уже в ближайшие месяцы, считает зампред ЦБ Алексей Заботкин.
"В плане показателя годовой инфляции, наверное, максимальная точка будет пройдена весной-летом", - сказал он журналистам в кулуарах Госдумы.
При этом Заботкин добавил, что текущие темпы роста цен проходят максимальную точку сейчас. "С учетом проводимой денежно-кредитной политики темпы роста внутреннего спроса будут замедляться, и темпы роста цен также будут замедляться в предстоящие месяцы в сезонно сглаженном выражении", - указал зампред ЦБ.
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ЭкономикаРоссияАлексей ЗаботкинГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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