https://ria.ru/20231010/inflyatsiya-1901846428.html

В ЦБ спрогнозировали, когда годовая инфляция достигнет пика

В ЦБ спрогнозировали, когда годовая инфляция достигнет пика - РИА Новости, 10.10.2023

В ЦБ спрогнозировали, когда годовая инфляция достигнет пика

Годовая инфляция в России достигнет пика весной-летом, при этом текущие темпы роста цен будут замедляться уже в ближайшие месяцы, считает зампред ЦБ Алексей... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T18:26

2023-10-10T18:26

2023-10-10T18:26

экономика

россия

алексей заботкин

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Годовая инфляция в России достигнет пика весной-летом, при этом текущие темпы роста цен будут замедляться уже в ближайшие месяцы, считает зампред ЦБ Алексей Заботкин. "В плане показателя годовой инфляции, наверное, максимальная точка будет пройдена весной-летом", - сказал он журналистам в кулуарах Госдумы. При этом Заботкин добавил, что текущие темпы роста цен проходят максимальную точку сейчас. "С учетом проводимой денежно-кредитной политики темпы роста внутреннего спроса будут замедляться, и темпы роста цен также будут замедляться в предстоящие месяцы в сезонно сглаженном выражении", - указал зампред ЦБ.

https://ria.ru/20230825/ekonomika-1892133694.html

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экономика, россия, алексей заботкин, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)