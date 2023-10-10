Более 4000 гостей ожидают на Российской энергетической неделе – 2023
© Фото : фонд "Росконгресс"Более 4 тыс гостей ожидают на Российской энергетической неделе – 2023
© Фото : фонд "Росконгресс"
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Более 4 тысяч гостей из более чем 60 стран и территорий ожидаются на площадке Российской энергетической недели-2023, которая пройдет в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве с 11 по 13 октября, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Среди участников представлены заместители председателей правительств, министры и послы зарубежных государств, министры и послы стран СНГ, представители иностранных парламентов, руководители международных и региональных организаций.
Среди высокопоставленных официальных лиц ожидается участие премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани, премьер-министра Боснии и Герцеговины Радована Вишковича, заместителя премьер-министра, министра нефти Ирака Хайяна Абдулгани Абдулзахра Альсавада и других.
"Международный страновой состав участников Российской энергетической недели этого года состоит из государств Азии, Ближнего Востока, Южной Америки, Африки, Европы, в числе которых Саудовская Аравия, Бахрейн, Ирак, Иран, Сирия, Венесуэла, Турция, Босния и Герцеговина, Венгрия, Вьетнам, Мьянма, Конго-Браззавиль, Мали и многие другие". – сказал советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков, его слова приводит пресс-служба.
Он уточнил, что свое официальное присутствие на площадке подтвердили и многие страны СНГ – Азербайджан, Армения, Узбекистан.
"Наблюдаем устойчивый интерес стран к кооперации и готовность к плодотворному диалогу на полях Форума", – цитирует пресс-служба Кобякова.
Среди глав международных организаций и объединений участие на площадке форума ожидаются ответственный секретарь парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности Сергей Поспелов, председатель исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ Тарас Купчиков.
Из числа знаковых представителей российского бизнеса свое участие в РЭН подтвердили генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев, генеральный директор ПАО "Татнефть им. В.Д. Шашина" Наиль Маганов, генеральный директор ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" Андрей Рюмин, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
В деловую программу РЭН-2023 включено более 30 мероприятий, разбитых на тематические блоки: "Международная повестка", "Устойчивое развитие и климат", "Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация" и "Развитие отраслей ТЭК".
Подробная информация о сессиях деловой программы опубликована на официальном сайте РЭН.