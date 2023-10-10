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Более 4000 гостей ожидают на Российской энергетической неделе – 2023 - РИА Новости, 10.10.2023
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13:39 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/gosti-1901753972.html
Более 4000 гостей ожидают на Российской энергетической неделе – 2023
Более 4000 гостей ожидают на Российской энергетической неделе – 2023 - РИА Новости, 10.10.2023
Более 4000 гостей ожидают на Российской энергетической неделе – 2023
Более 4 тысяч гостей из более чем 60 стран и территорий ожидаются на площадке Российской энергетической недели-2023, которая пройдет в центральном выставочном... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:39
2023-10-10T13:39
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
антон кобяков
сергей поспелов
алексей лихачев
москва
фонд "росконгресс"
"фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Более 4 тысяч гостей из более чем 60 стран и территорий ожидаются на площадке Российской энергетической недели-2023, которая пройдет в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве с 11 по 13 октября, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Среди участников представлены заместители председателей правительств, министры и послы зарубежных государств, министры и послы стран СНГ, представители иностранных парламентов, руководители международных и региональных организаций. Среди высокопоставленных официальных лиц ожидается участие премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани, премьер-министра Боснии и Герцеговины Радована Вишковича, заместителя премьер-министра, министра нефти Ирака Хайяна Абдулгани Абдулзахра Альсавада и других. "Международный страновой состав участников Российской энергетической недели этого года состоит из государств Азии, Ближнего Востока, Южной Америки, Африки, Европы, в числе которых Саудовская Аравия, Бахрейн, Ирак, Иран, Сирия, Венесуэла, Турция, Босния и Герцеговина, Венгрия, Вьетнам, Мьянма, Конго-Браззавиль, Мали и многие другие". – сказал советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков, его слова приводит пресс-служба. Он уточнил, что свое официальное присутствие на площадке подтвердили и многие страны СНГ – Азербайджан, Армения, Узбекистан. "Наблюдаем устойчивый интерес стран к кооперации и готовность к плодотворному диалогу на полях Форума", – цитирует пресс-служба Кобякова. Среди глав международных организаций и объединений участие на площадке форума ожидаются ответственный секретарь парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности Сергей Поспелов, председатель исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ Тарас Купчиков.Из числа знаковых представителей российского бизнеса свое участие в РЭН подтвердили генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев, генеральный директор ПАО "Татнефть им. В.Д. Шашина" Наиль Маганов, генеральный директор ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" Андрей Рюмин, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.В деловую программу РЭН-2023 включено более 30 мероприятий, разбитых на тематические блоки: "Международная повестка", "Устойчивое развитие и климат", "Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация" и "Развитие отраслей ТЭК". Подробная информация о сессиях деловой программы опубликована на официальном сайте РЭН.
https://ria.ru/20231003/uchastie-1900206651.html
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форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, антон кобяков, сергей поспелов, алексей лихачев, москва, фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс"
Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023, Антон Кобяков, Сергей Поспелов, Алексей Лихачев, Москва, Фонд "Росконгресс", "Фонд "Росконгресс"

Более 4000 гостей ожидают на Российской энергетической неделе – 2023

© Фото : фонд "Росконгресс"Более 4 тыс гостей ожидают на Российской энергетической неделе – 2023
Более 4 тыс гостей ожидают на Российской энергетической неделе – 2023 - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : фонд "Росконгресс"
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Более 4 тысяч гостей из более чем 60 стран и территорий ожидаются на площадке Российской энергетической недели-2023, которая пройдет в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве с 11 по 13 октября, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Среди участников представлены заместители председателей правительств, министры и послы зарубежных государств, министры и послы стран СНГ, представители иностранных парламентов, руководители международных и региональных организаций.
Среди высокопоставленных официальных лиц ожидается участие премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани, премьер-министра Боснии и Герцеговины Радована Вишковича, заместителя премьер-министра, министра нефти Ирака Хайяна Абдулгани Абдулзахра Альсавада и других.
"Международный страновой состав участников Российской энергетической недели этого года состоит из государств Азии, Ближнего Востока, Южной Америки, Африки, Европы, в числе которых Саудовская Аравия, Бахрейн, Ирак, Иран, Сирия, Венесуэла, Турция, Босния и Герцеговина, Венгрия, Вьетнам, Мьянма, Конго-Браззавиль, Мали и многие другие". – сказал советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков, его слова приводит пресс-служба.
Логотип РЭН (Российской энергетической недели)
Участие в РЭН–2023 подтвердили свыше 2500 гостей
3 октября, 16:32
Он уточнил, что свое официальное присутствие на площадке подтвердили и многие страны СНГ – Азербайджан, Армения, Узбекистан.
"Наблюдаем устойчивый интерес стран к кооперации и готовность к плодотворному диалогу на полях Форума", – цитирует пресс-служба Кобякова.
Среди глав международных организаций и объединений участие на площадке форума ожидаются ответственный секретарь парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности Сергей Поспелов, председатель исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ Тарас Купчиков.
Из числа знаковых представителей российского бизнеса свое участие в РЭН подтвердили генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев, генеральный директор ПАО "Татнефть им. В.Д. Шашина" Наиль Маганов, генеральный директор ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" Андрей Рюмин, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Опубликована полная деловая программа РЭН-2023 в Москве
Опубликована полная деловая программа РЭН-2023 в Москве
6 октября, 11:35
В деловую программу РЭН-2023 включено более 30 мероприятий, разбитых на тематические блоки: "Международная повестка", "Устойчивое развитие и климат", "Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация" и "Развитие отраслей ТЭК".
Подробная информация о сессиях деловой программы опубликована на официальном сайте РЭН.
 
Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023Антон КобяковСергей ПоспеловАлексей ЛихачевМоскваФонд "Росконгресс""Фонд "Росконгресс"
 
 
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