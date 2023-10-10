https://ria.ru/20231010/gosti-1901753972.html

Более 4000 гостей ожидают на Российской энергетической неделе – 2023

Более 4000 гостей ожидают на Российской энергетической неделе – 2023 - РИА Новости, 10.10.2023

Более 4000 гостей ожидают на Российской энергетической неделе – 2023

Более 4 тысяч гостей из более чем 60 стран и территорий ожидаются на площадке Российской энергетической недели-2023, которая пройдет в центральном выставочном... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T13:39

2023-10-10T13:39

2023-10-10T13:39

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

антон кобяков

сергей поспелов

алексей лихачев

москва

фонд "росконгресс"

"фонд "росконгресс"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901751090_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_3cad7c6028ff31b9335ec23447e09f07.jpg

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Более 4 тысяч гостей из более чем 60 стран и территорий ожидаются на площадке Российской энергетической недели-2023, которая пройдет в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве с 11 по 13 октября, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Среди участников представлены заместители председателей правительств, министры и послы зарубежных государств, министры и послы стран СНГ, представители иностранных парламентов, руководители международных и региональных организаций. Среди высокопоставленных официальных лиц ожидается участие премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани, премьер-министра Боснии и Герцеговины Радована Вишковича, заместителя премьер-министра, министра нефти Ирака Хайяна Абдулгани Абдулзахра Альсавада и других. "Международный страновой состав участников Российской энергетической недели этого года состоит из государств Азии, Ближнего Востока, Южной Америки, Африки, Европы, в числе которых Саудовская Аравия, Бахрейн, Ирак, Иран, Сирия, Венесуэла, Турция, Босния и Герцеговина, Венгрия, Вьетнам, Мьянма, Конго-Браззавиль, Мали и многие другие". – сказал советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков, его слова приводит пресс-служба. Он уточнил, что свое официальное присутствие на площадке подтвердили и многие страны СНГ – Азербайджан, Армения, Узбекистан. "Наблюдаем устойчивый интерес стран к кооперации и готовность к плодотворному диалогу на полях Форума", – цитирует пресс-служба Кобякова. Среди глав международных организаций и объединений участие на площадке форума ожидаются ответственный секретарь парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности Сергей Поспелов, председатель исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ Тарас Купчиков.Из числа знаковых представителей российского бизнеса свое участие в РЭН подтвердили генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев, генеральный директор ПАО "Татнефть им. В.Д. Шашина" Наиль Маганов, генеральный директор ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" Андрей Рюмин, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.В деловую программу РЭН-2023 включено более 30 мероприятий, разбитых на тематические блоки: "Международная повестка", "Устойчивое развитие и климат", "Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация" и "Развитие отраслей ТЭК". Подробная информация о сессиях деловой программы опубликована на официальном сайте РЭН.

https://ria.ru/20231003/uchastie-1900206651.html

https://ria.ru/20231006/programma-1900886579.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, антон кобяков, сергей поспелов, алексей лихачев, москва, фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс"