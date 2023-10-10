https://ria.ru/20231010/gosduma-1901753305.html
Госдума денонсировала Конвенцию о защите нацменьшинств
Госдума денонсировала Конвенцию о защите нацменьшинств - РИА Новости, 10.10.2023
Госдума денонсировала Конвенцию о защите нацменьшинств
Госдума приняла законопроект о денонсации рамочной Конвенции о защите национальных меньшинств. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:37
2023-10-10T13:37
2023-10-10T15:54
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Госдума приняла законопроект о денонсации рамочной Конвенции о защите национальных меньшинств."Денонсировать рамочную Конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года", — говорится в документе.Законопроект в нижнюю палату парламента внес Владимир Путин.Как уточняется в пояснительной записке, резолюция Комитета министров Совета Европы от 27 сентября 2022 года существенно ограничила полномочия российского эксперта в Консультативном комитете. Его создали для контроля над выполнением обязательств в области защиты нацменьшинств странами — участницами конвенции.Кроме того, представители России, согласно резолюции, не могут участвовать в выработке решений по различным вопросам в рамках мониторинга. Также Москву лишили возможности отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом. В законопроекте также говорится, что прекращение участия в соглашении позволит избежать дискриминации по отношению к России в рамках мониторингового механизма Совета Европы. Помимо этого, денонсация не нанесет ущерба соблюдению прав нацменьшинств.Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года в ответ на решение Комитета министров СЕ (КМСЕ) о приостановке прав Москвы в самом КМСЕ и Парламентской ассамблее СЕ после начала военной операции на Украине.
https://ria.ru/20231010/dvzyai-1901746065.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, страсбург, владимир путин, госдума рф, совет европы
В мире, Россия, Страсбург, Владимир Путин, Госдума РФ, Совет Европы
Госдума денонсировала Конвенцию о защите нацменьшинств
Госдума денонсировала рамочную Конвенцию о защите национальных меньшинств
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Госдума приняла законопроект о денонсации рамочной Конвенции о защите национальных меньшинств.
«
"Денонсировать рамочную Конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года", — говорится в документе.
Законопроект в нижнюю палату парламента внес Владимир Путин.
Как уточняется в пояснительной записке, резолюция Комитета министров Совета Европы
от 27 сентября 2022 года существенно ограничила полномочия российского эксперта в Консультативном комитете. Его создали для контроля над выполнением обязательств в области защиты нацменьшинств странами — участницами конвенции.
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Кроме того, представители России, согласно резолюции, не могут участвовать в выработке решений по различным вопросам в рамках мониторинга. Также Москву лишили возможности отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом.
В законопроекте также говорится, что прекращение участия в соглашении позволит избежать дискриминации по отношению к России в рамках мониторингового механизма Совета Европы. Помимо этого, денонсация не нанесет ущерба соблюдению прав нацменьшинств.
Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года в ответ на решение Комитета министров СЕ (КМСЕ) о приостановке прав Москвы
в самом КМСЕ и Парламентской ассамблее СЕ
после начала военной операции на Украине
.
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