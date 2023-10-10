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Госдолг США вырос еще на полтриллиона долларов - РИА Новости, 10.10.2023
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20:41 10.10.2023 (обновлено: 23:22 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/gosdolg-1901872330.html
Госдолг США вырос еще на полтриллиона долларов
Госдолг США вырос еще на полтриллиона долларов - РИА Новости, 10.10.2023
Госдолг США вырос еще на полтриллиона долларов
Государственный долг Соединенных Штатов увеличился на 500 миллиардов долларов, свидетельствуют данные Минфина США. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T20:41
2023-10-10T23:22
экономика
сша
джо байден
госдолг сша
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ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Государственный долг Соединенных Штатов увеличился на 500 миллиардов долларов, свидетельствуют данные Минфина США.Уточняется, что размер задолженности сейчас оценивается в 33 триллиона 513 миллиардов долларов. При этом менее месяца назад, 18 сентября, казначейство представило информацию о том, что госдолг страны достиг 33 триллионов 44 миллиардов долларов, впервые в истории превысив отметку в 33 триллиона. В начале июня президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга. Эта мера позволила американским властям избежать дефолта. На тот момент показатель находился на уровне 31,95 триллиона долларов, но уже в середине того же месяца госдолг преодолел отметку 32 триллиона долларов.
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экономика, сша, джо байден, госдолг сша
Экономика, США, Джо Байден, госдолг США
Госдолг США вырос еще на полтриллиона долларов

Казначейство: госдолг США вырос на полтриллиона долларов менее чем за месяц

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Государственный долг Соединенных Штатов увеличился на 500 миллиардов долларов, свидетельствуют данные Минфина США.
Уточняется, что размер задолженности сейчас оценивается в 33 триллиона 513 миллиардов долларов. При этом менее месяца назад, 18 сентября, казначейство представило информацию о том, что госдолг страны достиг 33 триллионов 44 миллиардов долларов, впервые в истории превысив отметку в 33 триллиона.
В начале июня президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга. Эта мера позволила американским властям избежать дефолта. На тот момент показатель находился на уровне 31,95 триллиона долларов, но уже в середине того же месяца госдолг преодолел отметку 32 триллиона долларов.
Председатель Совета управляющих Федерального резерва США Джером Пауэлл - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
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8 октября, 08:00
 
ЭкономикаСШАДжо Байденгосдолг США
 
 
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