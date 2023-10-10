https://ria.ru/20231010/gosdolg-1901872330.html
Госдолг США вырос еще на полтриллиона долларов
Госдолг США вырос еще на полтриллиона долларов - РИА Новости, 10.10.2023
Госдолг США вырос еще на полтриллиона долларов
Государственный долг Соединенных Штатов увеличился на 500 миллиардов долларов, свидетельствуют данные Минфина США. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T20:41
2023-10-10T20:41
2023-10-10T23:22
экономика
сша
джо байден
госдолг сша
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ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Государственный долг Соединенных Штатов увеличился на 500 миллиардов долларов, свидетельствуют данные Минфина США.Уточняется, что размер задолженности сейчас оценивается в 33 триллиона 513 миллиардов долларов. При этом менее месяца назад, 18 сентября, казначейство представило информацию о том, что госдолг страны достиг 33 триллионов 44 миллиардов долларов, впервые в истории превысив отметку в 33 триллиона. В начале июня президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга. Эта мера позволила американским властям избежать дефолта. На тот момент показатель находился на уровне 31,95 триллиона долларов, но уже в середине того же месяца госдолг преодолел отметку 32 триллиона долларов.
https://ria.ru/20231008/fedrezerv-1901030137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, джо байден, госдолг сша
Экономика, США, Джо Байден, госдолг США
Госдолг США вырос еще на полтриллиона долларов
Казначейство: госдолг США вырос на полтриллиона долларов менее чем за месяц
ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости.
Государственный долг Соединенных Штатов увеличился на 500 миллиардов долларов, свидетельствуют данные
Минфина США.
Уточняется, что размер задолженности сейчас оценивается в 33 триллиона 513 миллиардов долларов. При этом менее месяца назад, 18 сентября, казначейство представило информацию о том, что госдолг страны достиг 33 триллионов 44 миллиардов долларов, впервые в истории превысив отметку в 33 триллиона.
В начале июня президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга. Эта мера позволила американским властям избежать дефолта. На тот момент показатель находился на уровне 31,95 триллиона долларов, но уже в середине того же месяца госдолг преодолел отметку 32 триллиона долларов.
Ставка не сыграла: Федрезерв нанес удар по госдолгу США