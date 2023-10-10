https://ria.ru/20231010/golikova-1901679718.html
Голикова рассказала об уровне безработицы в регионах
Голикова рассказала об уровне безработицы в регионах - РИА Новости, 10.10.2023
Голикова рассказала об уровне безработицы в регионах
Уровень безработицы вырос в шести регионах, не изменился в трех и снизился во всех остальных субъектах России с начала текущего года, сообщил секретариат... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:01
2023-10-10T11:01
2023-10-10T11:01
россия
татьяна голикова
антон котяков
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736467187_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_08eb37f57dc7bbd774b88bfe0722beb4.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Уровень безработицы вырос в шести регионах, не изменился в трех и снизился во всех остальных субъектах России с начала текущего года, сообщил секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. "По данным Росстата уровень безработицы в августе составил 3%. Если рассмотреть ситуацию в разрезе регионов, то согласно методологии МОТ, уровень общей безработицы с начала года снизился практически во всех регионах, в трех не изменился, но в шести — возрос", — цитирует Голикову аппарат. По её словам, число зарегистрированных в центрах занятости безработных за последние две недели сократилась на 20 тысяч человек и составляет сейчас 453 тысячи человек. Кроме того, дополнительные меры по обеспечению занятости продолжаются в регионах. "По нацпроекту "Демография" 54 тысячи человек уже работают после завершения краткосрочных курсов по востребованным на локальных рынках направлениям", — приводятся слова министра труда и социальной защиты РФ России Антона Котякова в сообщении. Котяков отметил, что около 12 тысяч работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) проходят переподготовку. Первые 5,5 тысяч человек уже завершили обучение. Более 22 тысяч работодателей направили заявки для участия в программе субсидирования найма. Уже 41 тысяча человек трудоустроились, добавил министр. "Отдельное внимание на заседании было уделено обсуждению вопросов, связанных с обеспечением потребности экономики в кадрах. В частности, обсуждались вопросы привлечения кадров на промышленные предприятия Самарской области", - уточнил секретариат Голиковой.
https://ria.ru/20231002/bezrabotitsa-1900056208.html
https://ria.ru/20230927/bezrabotitsa-1899038109.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736467187_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_1c098df826ef86a0ab5e09b91ebf5833.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна голикова, антон котяков, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
Россия, Татьяна Голикова, Антон Котяков, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Общество
Голикова рассказала об уровне безработицы в регионах
Голикова: уровень безработицы увеличился в шести регионах
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Уровень безработицы вырос в шести регионах, не изменился в трех и снизился во всех остальных субъектах России с начала текущего года, сообщил секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.
"По данным Росстата
уровень безработицы в августе составил 3%. Если рассмотреть ситуацию в разрезе регионов, то согласно методологии МОТ, уровень общей безработицы с начала года снизился практически во всех регионах, в трех не изменился, но в шести — возрос", — цитирует Голикову аппарат.
На Кубани зарегистрировали исторический минимум уровня безработицы
По её словам, число зарегистрированных в центрах занятости безработных за последние две недели сократилась на 20 тысяч человек и составляет сейчас 453 тысячи человек. Кроме того, дополнительные меры по обеспечению занятости продолжаются в регионах.
"По нацпроекту "Демография" 54 тысячи человек уже работают после завершения краткосрочных курсов по востребованным на локальных рынках направлениям", — приводятся слова министра труда и социальной защиты РФ России Антона Котякова
в сообщении.
Котяков отметил, что около 12 тысяч работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) проходят переподготовку. Первые 5,5 тысяч человек уже завершили обучение. Более 22 тысяч работодателей направили заявки для участия в программе субсидирования найма. Уже 41 тысяча человек трудоустроились, добавил министр.
"Отдельное внимание на заседании было уделено обсуждению вопросов, связанных с обеспечением потребности экономики в кадрах. В частности, обсуждались вопросы привлечения кадров на промышленные предприятия Самарской области", - уточнил секретариат Голиковой.
В России безработица осталась на историческом минимуме в августе