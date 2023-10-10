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Голикова рассказала об уровне безработицы в регионах - РИА Новости, 10.10.2023
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11:01 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/golikova-1901679718.html
Голикова рассказала об уровне безработицы в регионах
Голикова рассказала об уровне безработицы в регионах - РИА Новости, 10.10.2023
Голикова рассказала об уровне безработицы в регионах
Уровень безработицы вырос в шести регионах, не изменился в трех и снизился во всех остальных субъектах России с начала текущего года, сообщил секретариат... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:01
2023-10-10T11:01
россия
татьяна голикова
антон котяков
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Уровень безработицы вырос в шести регионах, не изменился в трех и снизился во всех остальных субъектах России с начала текущего года, сообщил секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. "По данным Росстата уровень безработицы в августе составил 3%. Если рассмотреть ситуацию в разрезе регионов, то согласно методологии МОТ, уровень общей безработицы с начала года снизился практически во всех регионах, в трех не изменился, но в шести — возрос", — цитирует Голикову аппарат. По её словам, число зарегистрированных в центрах занятости безработных за последние две недели сократилась на 20 тысяч человек и составляет сейчас 453 тысячи человек. Кроме того, дополнительные меры по обеспечению занятости продолжаются в регионах. "По нацпроекту "Демография" 54 тысячи человек уже работают после завершения краткосрочных курсов по востребованным на локальных рынках направлениям", — приводятся слова министра труда и социальной защиты РФ России Антона Котякова в сообщении. Котяков отметил, что около 12 тысяч работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) проходят переподготовку. Первые 5,5 тысяч человек уже завершили обучение. Более 22 тысяч работодателей направили заявки для участия в программе субсидирования найма. Уже 41 тысяча человек трудоустроились, добавил министр. "Отдельное внимание на заседании было уделено обсуждению вопросов, связанных с обеспечением потребности экономики в кадрах. В частности, обсуждались вопросы привлечения кадров на промышленные предприятия Самарской области", - уточнил секретариат Голиковой.
https://ria.ru/20231002/bezrabotitsa-1900056208.html
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россия, татьяна голикова, антон котяков, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
Россия, Татьяна Голикова, Антон Котяков, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Общество
Голикова рассказала об уровне безработицы в регионах

Голикова: уровень безработицы увеличился в шести регионах

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Уровень безработицы вырос в шести регионах, не изменился в трех и снизился во всех остальных субъектах России с начала текущего года, сообщил секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.
"По данным Росстата уровень безработицы в августе составил 3%. Если рассмотреть ситуацию в разрезе регионов, то согласно методологии МОТ, уровень общей безработицы с начала года снизился практически во всех регионах, в трех не изменился, но в шести — возрос", — цитирует Голикову аппарат.
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На Кубани зарегистрировали исторический минимум уровня безработицы
2 октября, 20:19
По её словам, число зарегистрированных в центрах занятости безработных за последние две недели сократилась на 20 тысяч человек и составляет сейчас 453 тысячи человек. Кроме того, дополнительные меры по обеспечению занятости продолжаются в регионах.
"По нацпроекту "Демография" 54 тысячи человек уже работают после завершения краткосрочных курсов по востребованным на локальных рынках направлениям", — приводятся слова министра труда и социальной защиты РФ России Антона Котякова в сообщении.
Котяков отметил, что около 12 тысяч работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) проходят переподготовку. Первые 5,5 тысяч человек уже завершили обучение. Более 22 тысяч работодателей направили заявки для участия в программе субсидирования найма. Уже 41 тысяча человек трудоустроились, добавил министр.
"Отдельное внимание на заседании было уделено обсуждению вопросов, связанных с обеспечением потребности экономики в кадрах. В частности, обсуждались вопросы привлечения кадров на промышленные предприятия Самарской области", - уточнил секретариат Голиковой.
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РоссияТатьяна ГоликоваАнтон КотяковФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
 
 
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