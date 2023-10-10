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С газопроводом Balticconnector был поврежден телекоммуникационный кабель - РИА Новости, 10.10.2023
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С газопроводом Balticconnector был поврежден телекоммуникационный кабель
С газопроводом Balticconnector был поврежден телекоммуникационный кабель - РИА Новости, 10.10.2023
С газопроводом Balticconnector был поврежден телекоммуникационный кабель
ПРЕЗИДЕНТ ФИНЛЯНДИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО ВМЕСТЕ С ГАЗОПРОВОДОМ BALTICCONNECTOR ПОВРЕЖДЕН И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ КАБЕЛЬ РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T16:29
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С газопроводом Balticconnector был поврежден телекоммуникационный кабель

Ниинисте: с газопроводом Balticconnector поврежден телекоммуникационный кабель

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Трубопровод - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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