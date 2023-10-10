https://ria.ru/20231010/gaza-1901703812.html

В ООН рассказали о последствиях водной блокады сектора Газа

В ООН рассказали о последствиях водной блокады сектора Газа - РИА Новости, 10.10.2023

В ООН рассказали о последствиях водной блокады сектора Газа

Решение израильских властей отключить воду в секторе Газа уже затронуло 610 тысяч человек и приведет к острой нехватке питьевой воды на этой территории, заявил... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T11:46

2023-10-10T11:46

2023-10-10T12:44

израиль

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ЖЕНЕВА, 10 окт – РИА Новости. Решение израильских властей отключить воду в секторе Газа уже затронуло 610 тысяч человек и приведет к острой нехватке питьевой воды на этой территории, заявил пресс-секретарь Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Йенс Лаерке."Израильские власти приняли решение перекрыть подачу воды в Газу. Это решение затрагивает более 610 тысяч человек в Газе и приведет к острой нехватке питьевой воды", - сказал он на брифинге в Женеве.Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. Зампостпреда США при ООН Роберт Вуд возложил на ХАМАС ответственность за введение Израилем полной блокады Газы.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz.Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/pogibshiy-1901719698.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире