https://ria.ru/20231010/gaza-1901687534.html
В МККК раскритиковали ограничения против Газы
В МККК раскритиковали ограничения против Газы - РИА Новости, 10.10.2023
В МККК раскритиковали ограничения против Газы
Жесткие ограничения, введенные против сектора Газа, изолируют эту территорию от остального мира и удушают ее экономику, весь сектор здравоохранения страдает от... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:27
2023-10-10T11:27
2023-10-10T11:33
в мире
международный комитет красного креста (мккк)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЖЕНЕВА, 10 окт – РИА Новости. Жесткие ограничения, введенные против сектора Газа, изолируют эту территорию от остального мира и удушают ее экономику, весь сектор здравоохранения страдает от энергетического кризиса, заявила РИА Новости пресс-секретарь Международный Комитет Красного Креста (МККК) Фатима Сатор. "Мы видели, что раздробленность территории все более затрудняет нормальную жизнь палестинцев. В Газе жесткие ограничения на передвижение людей и товаров, усугубляемые внутренними палестинскими спорами, изолируют сектор Газа от остального мира и удушают его экономику", - сказала она. Сатор добавила, что нынешний энергетический кризис в Газе сказывается на самых важных услугах, таких как доступ к безопасной питьевой воде и очистке сточных вод, а также на секторе здравоохранения в целом."Недавние эскалации в 2022 и 2023 годах усугубили и без того плохую гуманитарную ситуацию, нарушив предоставление основных услуг, вызвав внутреннее перемещение населения и гибель мирных жителей. Многим пострадавшим людям чрезвычайно трудно восстановиться из-за системных и долгосрочных последствий 16-летних ограничений на передвижение людей и товаров, введенных в Газе. МККК как чисто гуманитарная организация не комментирует политические события", - сказала собеседница агентства."В субботу (7 октября) мы сразу отправили грузовик медицинской помощью (носилки, кровати, мешки для тел) в больницу в Газе, и с тех пор мы доставили дополнительную помощь. Мы готовы предоставить дополнительную гуманитарную помощь в зависимости от потребностей обеих сторон. Мы передали в дар министерству здравоохранения в Газе 280 мешков для тел и 12 носилок", - сказала она.
https://ria.ru/20231010/khamas-1901682767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, международный комитет красного креста (мккк), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Международный комитет Красного Креста (МККК), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В МККК раскритиковали ограничения против Газы
МККК: ограничения против Газы скажутся на доступе к воде и здравоохранении
ЖЕНЕВА, 10 окт – РИА Новости. Жесткие ограничения, введенные против сектора Газа, изолируют эту территорию от остального мира и удушают ее экономику, весь сектор здравоохранения страдает от энергетического кризиса, заявила РИА Новости пресс-секретарь Международный Комитет Красного Креста (МККК) Фатима Сатор.
"Мы видели, что раздробленность территории все более затрудняет нормальную жизнь палестинцев. В Газе жесткие ограничения на передвижение людей и товаров, усугубляемые внутренними палестинскими спорами, изолируют сектор Газа от остального мира и удушают его экономику", - сказала она.
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Сатор добавила, что нынешний энергетический кризис в Газе сказывается на самых важных услугах, таких как доступ к безопасной питьевой воде и очистке сточных вод, а также на секторе здравоохранения в целом.
"Недавние эскалации в 2022 и 2023 годах усугубили и без того плохую гуманитарную ситуацию, нарушив предоставление основных услуг, вызвав внутреннее перемещение населения и гибель мирных жителей. Многим пострадавшим людям чрезвычайно трудно восстановиться из-за системных и долгосрочных последствий 16-летних ограничений на передвижение людей и товаров, введенных в Газе. МККК как чисто гуманитарная организация не комментирует политические события", - сказала собеседница агентства.
"В субботу (7 октября) мы сразу отправили грузовик медицинской помощью (носилки, кровати, мешки для тел) в больницу в Газе, и с тех пор мы доставили дополнительную помощь. Мы готовы предоставить дополнительную гуманитарную помощь в зависимости от потребностей обеих сторон. Мы передали в дар министерству здравоохранения в Газе 280 мешков для тел и 12 носилок", - сказала она.
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