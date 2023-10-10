https://ria.ru/20231010/gaza-1901687534.html

В МККК раскритиковали ограничения против Газы

В МККК раскритиковали ограничения против Газы - РИА Новости, 10.10.2023

В МККК раскритиковали ограничения против Газы

Жесткие ограничения, введенные против сектора Газа, изолируют эту территорию от остального мира и удушают ее экономику, весь сектор здравоохранения страдает от... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T11:27

2023-10-10T11:27

2023-10-10T11:33

в мире

международный комитет красного креста (мккк)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 10 окт – РИА Новости. Жесткие ограничения, введенные против сектора Газа, изолируют эту территорию от остального мира и удушают ее экономику, весь сектор здравоохранения страдает от энергетического кризиса, заявила РИА Новости пресс-секретарь Международный Комитет Красного Креста (МККК) Фатима Сатор. "Мы видели, что раздробленность территории все более затрудняет нормальную жизнь палестинцев. В Газе жесткие ограничения на передвижение людей и товаров, усугубляемые внутренними палестинскими спорами, изолируют сектор Газа от остального мира и удушают его экономику", - сказала она. Сатор добавила, что нынешний энергетический кризис в Газе сказывается на самых важных услугах, таких как доступ к безопасной питьевой воде и очистке сточных вод, а также на секторе здравоохранения в целом."Недавние эскалации в 2022 и 2023 годах усугубили и без того плохую гуманитарную ситуацию, нарушив предоставление основных услуг, вызвав внутреннее перемещение населения и гибель мирных жителей. Многим пострадавшим людям чрезвычайно трудно восстановиться из-за системных и долгосрочных последствий 16-летних ограничений на передвижение людей и товаров, введенных в Газе. МККК как чисто гуманитарная организация не комментирует политические события", - сказала собеседница агентства."В субботу (7 октября) мы сразу отправили грузовик медицинской помощью (носилки, кровати, мешки для тел) в больницу в Газе, и с тех пор мы доставили дополнительную помощь. Мы готовы предоставить дополнительную гуманитарную помощь в зависимости от потребностей обеих сторон. Мы передали в дар министерству здравоохранения в Газе 280 мешков для тел и 12 носилок", - сказала она.

https://ria.ru/20231010/khamas-1901682767.html

https://ria.ru/20231010/blokada-1901638433.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, международный комитет красного креста (мккк), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году