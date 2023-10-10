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Цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 10.10.2023
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09:39 10.10.2023 (обновлено: 09:44 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/gaz-1901664495.html
Цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 10.10.2023
Цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе во вторник утром растут на 6%, превысив, впервые с 22 августа, 500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T09:39
2023-10-10T09:44
экономика
европа
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе во вторник утром растут на 6%, превысив, впервые с 22 августа, 500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 487,8 доллара (+2,2%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.24 мск их цена составляет 507,7 доллара (+6,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 477,2 доллара за тысячу кубометров.Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по индексу TTF в сентябре выросла на 3,4% к августу, до 408,5 доллара за тысячу кубометров, а по итогам третьего квартала составила около 380 долларов.Причинами роста цен биржевых цен на газ в Европе в сентябре могли послужить ожидания трейдерами снижения поступлений сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии из-за забастовок на крупных заводах в стране, а также газа из Норвегии.
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экономика, европа
Экономика, Европа
Цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе впервые с 22 августа превысили 500 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе во вторник утром растут на 6%, превысив, впервые с 22 августа, 500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 487,8 доллара (+2,2%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.24 мск их цена составляет 507,7 доллара (+6,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 477,2 доллара за тысячу кубометров.
Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по индексу TTF в сентябре выросла на 3,4% к августу, до 408,5 доллара за тысячу кубометров, а по итогам третьего квартала составила около 380 долларов.
Причинами роста цен биржевых цен на газ в Европе в сентябре могли послужить ожидания трейдерами снижения поступлений сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии из-за забастовок на крупных заводах в стране, а также газа из Норвегии.
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