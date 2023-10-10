https://ria.ru/20231010/gaz-1901664495.html
Цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 10.10.2023
Цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе во вторник утром растут на 6%, превысив, впервые с 22 августа, 500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T09:39
2023-10-10T09:39
2023-10-10T09:44
экономика
европа
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе во вторник утром растут на 6%, превысив, впервые с 22 августа, 500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 487,8 доллара (+2,2%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.24 мск их цена составляет 507,7 доллара (+6,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 477,2 доллара за тысячу кубометров.Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по индексу TTF в сентябре выросла на 3,4% к августу, до 408,5 доллара за тысячу кубометров, а по итогам третьего квартала составила около 380 долларов.Причинами роста цен биржевых цен на газ в Европе в сентябре могли послужить ожидания трейдерами снижения поступлений сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии из-за забастовок на крупных заводах в стране, а также газа из Норвегии.
https://ria.ru/20231005/putin-1900785709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа
Цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе впервые с 22 августа превысили 500 долларов за тысячу кубов