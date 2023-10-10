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В Кремле прокомментировали возвращение Фридмана в Россию - РИА Новости, 10.10.2023
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12:14 10.10.2023 (обновлено: 12:16 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/fridman-1901716759.html
В Кремле прокомментировали возвращение Фридмана в Россию
В Кремле прокомментировали возвращение Фридмана в Россию - РИА Новости, 10.10.2023
В Кремле прокомментировали возвращение Фридмана в Россию
Возвращение бизнесмена Михаила Фридмана в Россию не является чем-то необычным, так как Фридман - гражданин РФ и, как и любой гражданин, может уезжать из России, РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T12:14
2023-10-10T12:16
дмитрий песков
михаил фридман
россия
альфа-банк
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Возвращение бизнесмена Михаила Фридмана в Россию не является чем-то необычным, так как Фридман - гражданин РФ и, как и любой гражданин, может уезжать из России, возвращаться и жить в ней, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее российский бизнесмен Михаил Фридман заявил, что переехал в Израиль из Великобритании еще неделю назад, но сейчас на фоне эскалации в стране поехал в Москву."Он же гражданин Российской Федерации и может сюда возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать, как и любой гражданин Российской Федерации. Поэтому здесь нет чего-то необычного", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, считает ли Кремль возвращение Фридмана позитивным шагом и последствием тех призывов президента РФ Владимира Путина, который говорил, что в России лучше, или не связанным с какой-то тенденцией событием.Попавший под санкции миллиардер ранее назвал себя пленником в Лондоне, а также заявил, что у него практически нет денег. После попадания под санкции Фридман ушел из советов директоров Альфа-банка, X5 Group и Veon (владеет российским "Вымпелкомом"). В декабре прошлого года британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) сообщало, что правоохранительные органы страны задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена по обвинению в отмывании денег. Позднее NCA признало, что ордер на обыск дома Фридмана в декабре был получен незаконно. Агентство затем заявило, что прекратило расследование в отношении Фридмана по ряду пунктов.
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дмитрий песков, михаил фридман, россия, альфа-банк
Дмитрий Песков, Михаил Фридман, Россия, Альфа-банк
В Кремле прокомментировали возвращение Фридмана в Россию

Песков: в возвращении бизнесмена Фридмана в Россию нет чего-то необычного

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМихаил Фридман
Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Михаил Фридман. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Возвращение бизнесмена Михаила Фридмана в Россию не является чем-то необычным, так как Фридман - гражданин РФ и, как и любой гражданин, может уезжать из России, возвращаться и жить в ней, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее российский бизнесмен Михаил Фридман заявил, что переехал в Израиль из Великобритании еще неделю назад, но сейчас на фоне эскалации в стране поехал в Москву.
"Он же гражданин Российской Федерации и может сюда возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать, как и любой гражданин Российской Федерации. Поэтому здесь нет чего-то необычного", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, считает ли Кремль возвращение Фридмана позитивным шагом и последствием тех призывов президента РФ Владимира Путина, который говорил, что в России лучше, или не связанным с какой-то тенденцией событием.
Попавший под санкции миллиардер ранее назвал себя пленником в Лондоне, а также заявил, что у него практически нет денег. После попадания под санкции Фридман ушел из советов директоров Альфа-банка, X5 Group и Veon (владеет российским "Вымпелкомом"). В декабре прошлого года британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) сообщало, что правоохранительные органы страны задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена по обвинению в отмывании денег. Позднее NCA признало, что ордер на обыск дома Фридмана в декабре был получен незаконно. Агентство затем заявило, что прекратило расследование в отношении Фридмана по ряду пунктов.
Российский бизнесмен Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Фридман заявил, что потерял спокойствие и стабильность в Лондоне
16 сентября, 18:00
 
Дмитрий ПесковМихаил ФридманРоссияАльфа-банк
 
 
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