https://ria.ru/20231010/forel-1901817996.html

В Подмосковье вырастили первую партию форели по собственной технологии

В Подмосковье вырастили первую партию форели по собственной технологии - РИА Новости, 10.10.2023

В Подмосковье вырастили первую партию форели по собственной технологии

Подмосковное предприятие вырастило первую партию форели по собственной технологии, особые условия для рыб создавала уникальная система фильтрации, дегазации и... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T16:47

2023-10-10T16:47

2023-10-10T16:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

наро-фоминск

технологии

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Подмосковное предприятие вырастило первую партию форели по собственной технологии, особые условия для рыб создавала уникальная система фильтрации, дегазации и аэрации воды, сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов. "Первая пилотная партия форели объемом в 10 тонн была выращена благодаря уникальным инновационным отечественным разработкам. Команда подмосковной "Аквафабрики" спроектировала системы фильтрации, дегазации и аэрации воды, создающие оптимальные условия для рыбы. Особи весом в 600 граммов были выращены за 4 месяца - это на 30% быстрее установленных нормативов", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. По данным ведомства, высокие оценки предприятию из Наро-Фоминска дали представители научного сообщества – специалисты Федерального Селекционно-Генетического Центра Рыбоводства Главрыбвода и Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского, а также эксперты ресторанного бизнеса. Часть партии была реализована на предприятия по переработке рыбы, другая отправилась в рестораны региона. В планах у предприятия – расширение производства и разработка уникальной системы обеззараживания воды посредством ультрафиолета.

https://ria.ru/20231006/sbor-1900991523.html

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), георгий филимонов, наро-фоминск, технологии