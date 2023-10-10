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Эксперты: палестино-израильский конфликт может сместить фокус США с Украины

Эксперты: палестино-израильский конфликт может сместить фокус США с Украины - РИА Новости, 10.10.2023

Эксперты: палестино-израильский конфликт может сместить фокус США с Украины

Внезапная эскалация палестино-израильского конфликта может сместить фокус США с Украины на Израиль, Вашингтон, чей бюджет уже ограничен, может снизить помощь... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T14:27

2023-10-10T14:27

2023-10-10T14:27

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ПЕКИН, 10 окт - РИА Новости. Внезапная эскалация палестино-израильского конфликта может сместить фокус США с Украины на Израиль, Вашингтон, чей бюджет уже ограничен, может снизить помощь Киеву, пишет китайское издание Global Times со ссылкой на экспертов. Телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать в рамках одного законопроекта предоставление помощи Израилю и финансирования Украине, чтобы конгресс одобрил обе инициативы. Позже сенатор от штата Миссури Джош Хоули заявил, что любое финансирование, предназначающееся Украине, должно быть немедленно перенаправлено для помощи Израилю. "В то время как США отправляет авианосец, военные корабли и самолеты на помощь Израилю после беспрецедентной внезапной атаки ХАМАС рядом с сектором Газа, аналитические центры и обозреватели задумываются над тем, сместит ли палестино-израильский конфликт фокус с Украины и изменит ли курс на украинских фронтах", - говорится в редакционной статье издания. Отмечается, что США столкнулись с дилеммой между уже растянутыми возможностями оказать военную помощь и необходимостью утвердить свою гегемонию в каждом уголке мира. "Китайские эксперты полагают, что для Украины естественно и реалистично беспокоиться о снижении внимания со стороны США после начала нового, но усиливающегося военного конфликта на Ближнем Востоке, еще и учитывая их и без того ограниченный бюджет и растущие протесты внутри страны с требованием сократить помощь Украине", - пишут авторы статьи. Внезапная вспышка конфликта в Газе, пишет издание, это "пощечина внешней политике США", он еще больше повлияет на эффективность Белого дома в ведении международных дел. Профессор Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдун отметил изданию, что меняющаяся динамика на Ближнем Востоке действительно оказывает влияние на текущую ситуацию на Украине, но лишь в ограниченной степени, поскольку США могут также оказать давление на своих союзников, чтобы те оказали помощь Киеву, хотя и европейские страны также отвлекутся на поддержку Израиля. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/palestina-1901768706.html

https://ria.ru/20231010/konflikt-1901768108.html

https://ria.ru/20231010/raspad-1901706127.html

https://ria.ru/20231010/erdogan-1901665320.html

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