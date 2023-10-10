https://ria.ru/20231010/fnb-1901671446.html

Силуанов заверил, что ФНБ в 2023 году будет пополняться

Силуанов заверил, что ФНБ в 2023 году будет пополняться - РИА Новости, 10.10.2023

Силуанов заверил, что ФНБ в 2023 году будет пополняться

Фонд национального благосостояния (ФНБ) в 2023 году будет пополняться, даже несмотря на то, что часть нефтегазовых доходов пойдет на замещение источников... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T10:17

2023-10-10T10:17

2023-10-10T10:40

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

фонд национального благосостояния россии

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Фонд национального благосостояния (ФНБ) в 2023 году будет пополняться, даже несмотря на то, что часть нефтегазовых доходов пойдет на замещение источников внутренних займов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на канале "Россия 24".В интервью Наиле Аскер-заде он рассказал, что изначально бюджет на текущий год предполагал дополнительные нефтегазовые доходы, которые пополнили бы ФНБ в сумме порядка 980 миллиардов рублей."Первое полугодие складывалось не так, будем говорить, оптимистично, как нам бы хотелось, и мы больше тратили, тратили средства из ФНБ, не пополняя его. Второе полугодие, с августа ситуация поменялась текущего года, и мы уже перестали использовать средства ФНБ, наоборот, дополнительные нефтегазовые доходы будут направлены и на увеличение ФНБ", - сказал Силуанов. По его словам, с учетом цен на нефть и курсовых соотношений, в этом году объем плановых назначений пополнения средств ФНБ может превысить плановые. "Объем составит более триллиона, по нашим оценкам, около 1,2 триллиона. Поэтому в этом году, благодаря хорошей конъюнктуре, ФНБ будет пополняться, это еще несмотря на то, что мы частью нефтегазовых доходов будем замещать источники заимствования", - заключил глава Минфина.Ранее Силуанов говорил, что Минфин решил снизить программу внутренних заимствований на 2023 год на 1 триллион рублей. По его словам, программа заимствований РФ не исполняется из-за высоких ставок, целесообразно финансировать расходы за счет допдоходов, а не займов.

https://ria.ru/20231005/fnb-1900689886.html

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Кирилл Волков

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), фонд национального благосостояния россии