https://ria.ru/20231010/finalisty-1901786949.html

Около 80 финалистов кадрового конкурса пройдут обучение в Ростове-на-Дону

Около 80 финалистов кадрового конкурса пройдут обучение в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 10.10.2023

Около 80 финалистов кадрового конкурса пройдут обучение в Ростове-на-Дону

Около 80 финалистов кадрового конкурса "Лидеры возрождения" пройдут обучение в Президентской академии в Ростове-на-Дону, сообщает правительство региона. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T15:12

2023-10-10T15:12

2023-10-10T15:25

ростовская область

ростовская область

ростов-на-дону

александр скрябин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 окт - РИА Новости. Около 80 финалистов кадрового конкурса "Лидеры возрождения" пройдут обучение в Президентской академии в Ростове-на-Дону, сообщает правительство региона. "В Ростове-на-Дону для 78 финалистов кадрового конкурса "Лидеры возрождения" стартовала образовательная программа "Человекоцентричность в государственном управлении", которую разработала Высшая школа государственного управления РАНХиГС", - говорится в сообщении. Среди участников программы руководители государственных структур, управленцы из социальной сферы, образования, представители общественных движений из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Первый замгубернатора Ростовской области Александр Скрябин, выступая на церемонии открытия программы, отметил важность бережной трансформации процессов и человекоцентричного подхода в государственном управлении. "Ростовская область активно участвует в процессе интеграции новых регионов в общеэкономическое пространство России. Донской край с регионами Донбасса всегда связывали исторически сложившиеся крепкие, дружественные, добрососедские отношения как экономические, так и социальные – в сферах культуры, образования, здравоохранения", - приводятся в сообщении слова Скрябина. Он добавил, что между регионами сложилась устойчивая структура товарооборота, Ростовская область выполняет роль логистического и транспортного хаба для новых регионов. Цель программы - дать актуальные знания по ключевым темам государственного управления, вопросам личного развития и управления командами. Кроме этого, в ходе обучения слушатели будут работать над проектами, направленными на повышение качества жизни жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Обучение состоит из трех очных модулей и блока онлайн-обучения. "Конкурс "Лидеры возрождения" дает возможность финалистам применить свой опыт, знания и навыки в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также помочь с восстановлением регионов. Обучение в Высшей школе госуправления направлено на повышение компетенций специалистов из новых регионов", - сказал директор Высшей школы государственного управления Алексей Колесников. Он отметил, что стоит задача сделать принятие управленческих решений одинаково эффективным во всех субъектах Российской Федерации. "Для нас важно, чтобы после завершения обучения участники вышли с абсолютно одинаковым пониманием того, как нам вместе работать в интересах всех жителей нашей страны", - отметил он.

https://ria.ru/20231009/pervenstvo-1901438228.html

https://ria.ru/20231006/vruchenie-1900910992.html

ростовская область

ростов-на-дону

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростовская область, ростов-на-дону, александр скрябин