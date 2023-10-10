https://ria.ru/20231010/filippiny-1901681097.html

Филиппины запретили отправляться на работу в Израиль

Филиппины запретили отправляться на работу в Израиль - РИА Новости, 10.10.2023

Филиппины запретили отправляться на работу в Израиль

Филиппины запретили отправлять своих граждан на работу в Израиль из-за конфликта с палестинцами и планируют эвакуацию, сообщил во вторник сайт газеты Manila... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T11:07

2023-10-10T11:07

2023-10-10T11:07

в мире

израиль

филиппины

тель-авив

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Филиппины запретили отправлять своих граждан на работу в Израиль из-за конфликта с палестинцами и планируют эвакуацию, сообщил во вторник сайт газеты Manila Times. "В настоящее время нет направлений на работу", - приводит газета слова уполномоченного министерства по делам рабочих мигрантов Лео Ханса Какдака. По его словам, все внимание сейчас уделено безопасности тех филиппинцев, которые уже находятся в Израиле, особенно в Тель-Авиве, а также в секторе Газа. Как сказал Какдак, правительство Филиппин готово провести эвакуацию и репатриацию тех филиппинцев в Израиле, которые в случае необходимости захотят вернуться на родину. "Мы только ждем рекомендаций от правительства Израиля. Нам нужно сбалансировать ситуацию на основе таких рекомендаций, поскольку если говорить о массовой эвакуации, мы должны учитывать обеспокоенности в плане защищенности и безопасности", - приводит Manila Times слова Какдака. "В нужное время, в координации с израильскими властями мы эвакуируем и репатриируем тех, кто хочет домой", - сказал он. По его словам, большая часть филиппинцев в Израиле - не рабочие, а жены палестинцев, но и они хотят выехать с семьями, если будет такая необходимость. Как сообщалось ранее, всего в Израиле находятся около 30 тысяч филиппинских граждан. Данных о пострадавших среди них не поступало. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

https://ria.ru/20231010/izrail-1901672731.html

https://ria.ru/20231009/indoneziya-1901418574.html

https://ria.ru/20231010/izrail-1901569949.html

израиль

филиппины

тель-авив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, филиппины, тель-авив, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году