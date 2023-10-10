https://ria.ru/20231010/filippiny-1901681097.html
Филиппины запретили отправляться на работу в Израиль
Филиппины запретили отправляться на работу в Израиль - РИА Новости, 10.10.2023
Филиппины запретили отправляться на работу в Израиль
Филиппины запретили отправлять своих граждан на работу в Израиль из-за конфликта с палестинцами и планируют эвакуацию, сообщил во вторник сайт газеты Manila... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:07
2023-10-10T11:07
2023-10-10T11:07
в мире
израиль
филиппины
тель-авив
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102678/04/1026780450_0:59:2000:1184_1920x0_80_0_0_8758f0dc9c2c4c5dc44eba7d302b606d.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Филиппины запретили отправлять своих граждан на работу в Израиль из-за конфликта с палестинцами и планируют эвакуацию, сообщил во вторник сайт газеты Manila Times. "В настоящее время нет направлений на работу", - приводит газета слова уполномоченного министерства по делам рабочих мигрантов Лео Ханса Какдака. По его словам, все внимание сейчас уделено безопасности тех филиппинцев, которые уже находятся в Израиле, особенно в Тель-Авиве, а также в секторе Газа. Как сказал Какдак, правительство Филиппин готово провести эвакуацию и репатриацию тех филиппинцев в Израиле, которые в случае необходимости захотят вернуться на родину. "Мы только ждем рекомендаций от правительства Израиля. Нам нужно сбалансировать ситуацию на основе таких рекомендаций, поскольку если говорить о массовой эвакуации, мы должны учитывать обеспокоенности в плане защищенности и безопасности", - приводит Manila Times слова Какдака. "В нужное время, в координации с израильскими властями мы эвакуируем и репатриируем тех, кто хочет домой", - сказал он. По его словам, большая часть филиппинцев в Израиле - не рабочие, а жены палестинцев, но и они хотят выехать с семьями, если будет такая необходимость. Как сообщалось ранее, всего в Израиле находятся около 30 тысяч филиппинских граждан. Данных о пострадавших среди них не поступало. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
https://ria.ru/20231010/izrail-1901672731.html
https://ria.ru/20231009/indoneziya-1901418574.html
https://ria.ru/20231010/izrail-1901569949.html
израиль
филиппины
тель-авив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102678/04/1026780450_173:0:1828:1241_1920x0_80_0_0_fad967462975b2b9567b0ae85f5b3ca3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, филиппины, тель-авив, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Филиппины, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Филиппины запретили отправляться на работу в Израиль
Филиппины запретили отправляться на работу в Израиль и планируют эвакуацию
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.
Филиппины запретили отправлять своих граждан на работу в Израиль из-за конфликта с палестинцами и планируют эвакуацию, сообщил во вторник сайт газеты Manila Times
.
"В настоящее время нет направлений на работу", - приводит газета слова уполномоченного министерства по делам рабочих мигрантов Лео Ханса Какдака.
Туроператоры рассказали, что россияне активно отменяют поездки в Израиль
По его словам, все внимание сейчас уделено безопасности тех филиппинцев, которые уже находятся в Израиле, особенно в Тель-Авиве
, а также в секторе Газа.
Как сказал Какдак, правительство Филиппин готово провести эвакуацию и репатриацию тех филиппинцев в Израиле, которые в случае необходимости захотят вернуться на родину.
«
"Мы только ждем рекомендаций от правительства Израиля. Нам нужно сбалансировать ситуацию на основе таких рекомендаций, поскольку если говорить о массовой эвакуации, мы должны учитывать обеспокоенности в плане защищенности и безопасности", - приводит Manila Times слова Какдака.
"В нужное время, в координации с израильскими властями мы эвакуируем и репатриируем тех, кто хочет домой", - сказал он.
Власти Индонезии предостерегли своих граждан от поездок в Израиль
По его словам, большая часть филиппинцев в Израиле - не рабочие, а жены палестинцев, но и они хотят выехать с семьями, если будет такая необходимость.
Как сообщалось ранее, всего в Израиле находятся около 30 тысяч филиппинских граждан. Данных о пострадавших среди них не поступало.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС
после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Война в Израиле: что там происходит с россиянами и как быть туристам