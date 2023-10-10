https://ria.ru/20231010/fatf-1901843387.html

В МИД надеются, что Россию не включат в черный или серый списки ФАТФ

В МИД надеются, что Россию не включат в черный или серый списки ФАТФ - РИА Новости, 10.10.2023

В МИД надеются, что Россию не включат в черный или серый списки ФАТФ

Москва работает над тем, чтобы Россия не была включена ни в "черный", ни в "серый" список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T18:19

2023-10-10T18:19

2023-10-10T18:19

россия

москва

украина

александр панкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_0baf506f7c55ce9ea68047e7fad11347.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Москва работает над тем, чтобы Россия не была включена ни в "черный", ни в "серый" список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) в ходе очередного пересмотра списка в октябре, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Пятьдесят на пятьдесят, или да, или нет. Мы работаем над тем, чтобы было нет. Работа ведется, на нас давят... мы сейчас работаем с нашими единомышленниками, с теми, кто пытается нас понять. За нами нет никакого "черного" следа, это все политизировано", - сказал он журналистам. Ранее в июне ФАТФ по итогам пленарной сессии приняла решение не включать Россию в черный или серый списки. При этом ФАТФ при этом постановила сохранить приостановку членства РФ в организации на фоне продолжающегося конфликта на Украине. У ФАТФ есть списки государств, от которых исходят риски отмывания денег и финансирования терроризма для мировой финансовой системы. В черном списке - страны, в отношении которых ФАТФ призывает своих членов и другие государства применить контрмеры. В нем по состоянию на февраль 2023 года были КНДР, Иран и Мьянма. Существует также серый список юрисдикций, которые находятся на усиленном мониторинге ФАТФ. Здесь были, например, Панама, Сирия, Албания, Нигерия и Каймановы острова. По итогам заседания в пятницу в него были добавлены Хорватия, Вьетнам и Камерун.

https://ria.ru/20230623/fatf-1880086204.html

https://ria.ru/20230225/fatf-1854232856.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, украина, александр панкин