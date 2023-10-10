https://ria.ru/20231010/fatf-1901843387.html
В МИД надеются, что Россию не включат в черный или серый списки ФАТФ
В МИД надеются, что Россию не включат в черный или серый списки ФАТФ - РИА Новости, 10.10.2023
В МИД надеются, что Россию не включат в черный или серый списки ФАТФ
Москва работает над тем, чтобы Россия не была включена ни в "черный", ни в "серый" список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T18:19
2023-10-10T18:19
2023-10-10T18:19
россия
москва
украина
александр панкин
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Москва работает над тем, чтобы Россия не была включена ни в "черный", ни в "серый" список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) в ходе очередного пересмотра списка в октябре, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Пятьдесят на пятьдесят, или да, или нет. Мы работаем над тем, чтобы было нет. Работа ведется, на нас давят... мы сейчас работаем с нашими единомышленниками, с теми, кто пытается нас понять. За нами нет никакого "черного" следа, это все политизировано", - сказал он журналистам. Ранее в июне ФАТФ по итогам пленарной сессии приняла решение не включать Россию в черный или серый списки. При этом ФАТФ при этом постановила сохранить приостановку членства РФ в организации на фоне продолжающегося конфликта на Украине. У ФАТФ есть списки государств, от которых исходят риски отмывания денег и финансирования терроризма для мировой финансовой системы. В черном списке - страны, в отношении которых ФАТФ призывает своих членов и другие государства применить контрмеры. В нем по состоянию на февраль 2023 года были КНДР, Иран и Мьянма. Существует также серый список юрисдикций, которые находятся на усиленном мониторинге ФАТФ. Здесь были, например, Панама, Сирия, Албания, Нигерия и Каймановы острова. По итогам заседания в пятницу в него были добавлены Хорватия, Вьетнам и Камерун.
https://ria.ru/20230623/fatf-1880086204.html
https://ria.ru/20230225/fatf-1854232856.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, украина, александр панкин
Россия, Москва, Украина, Александр Панкин
В МИД надеются, что Россию не включат в черный или серый списки ФАТФ
Панкин: МИД работает над тем, чтобы Россию не включили в черный список ФАТФ