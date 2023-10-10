https://ria.ru/20231010/erevan-1901686353.html

Горсовет Еревана избрал мэром представителя правящей партии

Горсовет Еревана избрал мэром представителя правящей партии - РИА Новости, 10.10.2023

Горсовет Еревана избрал мэром представителя правящей партии

Совет старейшин (горсовет) Еревана на первом после переизбрания заседании избрал мэром армянской столицы представителя правящей партии "Гражданский договор"... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T11:22

2023-10-10T11:22

2023-10-10T11:45

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айк марутян

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ЕРЕВАН, 10 окт - РИА Новости. Совет старейшин (горсовет) Еревана на первом после переизбрания заседании избрал мэром армянской столицы представителя правящей партии "Гражданский договор" Тиграна Авиняна, сообщила представитель мэрии Армине Варданян. В соответствии с законом о местном самоуправлении, мэра Еревана избирает совет старейшин, куда входят 65 человек. За Авиняна проголосовали две партии - правящая "Гражданский договор" и "Республика". "За Тиграна Авиняна проголосовали 32 члена совета старейшин. Мэром Еревана избран Тигран Авинян", - заявила Варданян на заседании, оглашая итоги голосования. Заседание горсовета бойкотировали партия "Национальный прогресс" и блок "Мать-Армения". Необходимый кворум обеспечили члены совета старейшин из партии "Общественный голос". По итогам выборов в горсовет Еревана 17 сентября правящая партия "Гражданский договор" получила 24 места, партия "Национальный прогресс" экс-мэра Айка Марутяна - 14 мандатов, оппозиционный альянс "Мать-Армения" - 12 мандатов, антироссийская партия "Республика" - восемь мандатов, основанная известным блогером Варданом Гукасяном партия "Общественный голос" - семь мандатов. Если по итогам выборов в горсовет одна из партий получает более 50% мест, то возглавляющий ее список кандидат считается избранным мэром. Если кандидат не отвечает предъявляемым требованиям, отказывается от поста или если ни одна партия не получает более 50% мест в совете старейшин, мэр избирается тайным голосованием членов совета.

https://ria.ru/20230918/vybory-1896893188.html

https://ria.ru/20231005/vardanyan-1900763753.html

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Дарья Буймова

в мире, ереван, айк марутян