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Энергодар остался без воды из-за удара беспилотника - РИА Новости, 10.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:43 10.10.2023 (обновлено: 13:49 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/energodar-1901665540.html
Энергодар остался без воды из-за удара беспилотника
Энергодар остался без воды из-за удара беспилотника - РИА Новости, 10.10.2023
Энергодар остался без воды из-за удара беспилотника
Удар беспилотника повредил трансформатор в Энергодаре Запорожской области, город остался без водоснабжения, сообщили власти. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T09:43
2023-10-10T13:49
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Удар беспилотника повредил трансформатор в Энергодаре Запорожской области, город остался без водоснабжения, сообщили власти."На подстанции "Водозабор" после атаки БПЛА повреждён трансформатор. Город остался без водоснабжения", - говорится в сообщении администрации города.Микрорайоны Энергодара, которые остались без электроэнергии, запитаны по временной схеме. Восстановительные работы начнутся, как только появится возможность, добавили власти.Как позже рассказали журналистам в администрации области, атака на электроподстанцию была совершена двумя беспилотниками в 7.20 мск. Жертв и пострадавших нет."В результате взрывов повреждены подстанция и водозабор. В городе отсутствует подача воды. Ведутся восстановительные работы", - отметили в администрации.
https://ria.ru/20231007/agenty-1901165969.html
энергодар
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энергодар, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Происшествия
Энергодар остался без воды из-за удара беспилотника

Энергодар остался без воды из-за повреждения трансформатора при ударе БПЛА

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЭнергодар
Энергодар - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Удар беспилотника повредил трансформатор в Энергодаре Запорожской области, город остался без водоснабжения, сообщили власти.
"На подстанции "Водозабор" после атаки БПЛА повреждён трансформатор. Город остался без водоснабжения", - говорится в сообщении администрации города.
Микрорайоны Энергодара, которые остались без электроэнергии, запитаны по временной схеме. Восстановительные работы начнутся, как только появится возможность, добавили власти.
Как позже рассказали журналистам в администрации области, атака на электроподстанцию была совершена двумя беспилотниками в 7.20 мск. Жертв и пострадавших нет.
"В результате взрывов повреждены подстанция и водозабор. В городе отсутствует подача воды. Ведутся восстановительные работы", - отметили в администрации.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская областьПроисшествия
 
 
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