https://ria.ru/20231010/energodar-1901665540.html

Энергодар остался без воды из-за удара беспилотника

Энергодар остался без воды из-за удара беспилотника - РИА Новости, 10.10.2023

Энергодар остался без воды из-за удара беспилотника

Удар беспилотника повредил трансформатор в Энергодаре Запорожской области, город остался без водоснабжения, сообщили власти. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T09:43

2023-10-10T09:43

2023-10-10T13:49

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Удар беспилотника повредил трансформатор в Энергодаре Запорожской области, город остался без водоснабжения, сообщили власти."На подстанции "Водозабор" после атаки БПЛА повреждён трансформатор. Город остался без водоснабжения", - говорится в сообщении администрации города.Микрорайоны Энергодара, которые остались без электроэнергии, запитаны по временной схеме. Восстановительные работы начнутся, как только появится возможность, добавили власти.Как позже рассказали журналистам в администрации области, атака на электроподстанцию была совершена двумя беспилотниками в 7.20 мск. Жертв и пострадавших нет."В результате взрывов повреждены подстанция и водозабор. В городе отсутствует подача воды. Ведутся восстановительные работы", - отметили в администрации.

https://ria.ru/20231007/agenty-1901165969.html

энергодар

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

энергодар, запорожская область, происшествия