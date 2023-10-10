https://ria.ru/20231010/eksport-1901819130.html

Вывод высоких технологий на экспорт обсудят на форуме "Сделано в России"

Вывод высоких технологий на экспорт обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 10.10.2023

Вывод высоких технологий на экспорт обсудят на форуме "Сделано в России"

Поиск решений для вывода российских высоких технологий на экспорт обсудят на сессии в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T16:51

2023-10-10T16:51

2023-10-10T16:51

экономика

форум "сделано в россии"

технологии

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795668398_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_0c27ab941946f6c8c9a543f4e83194a8.jpg

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Поиск решений для вывода российских высоких технологий на экспорт обсудят на сессии в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."Как российским компаниям высокотеха выходить на внешние рынки, обсудят лидеры рынка 19 октября на Международном экспортном форуме "Сделано в России" в рамках сессии "Особенности высокотехнологичного экспорта: барьеры и способы преодоления", - говорится в сообщении.Там добавляется, что "технологии - новая нефть - ключевой элемент развития бизнеса, основа современной экономики и инструмент влияния на международном уровне, после ухода западных компаний российский бизнес все больше сосредотачивается на разработке собственных продуктов и решений"."Технология - это отдельный и наиболее комплексный класс актива, для успешной разработки, управления, защиты и коммерциализации которого требуются подходы и механизмы, принципиально отличающиеся от товарного или торгового бизнеса, так как цена ошибки на любом из этапов жизненного цикла кратно выше, инвестиционные фазы длиннее, а проблем, в том числе отложенных, возникает гораздо больше, и решить их порой бывает крайне сложно, если вообще возможно, поэтому для успеха технологического бизнеса и, тем более, экспорта, принципиально важна профессиональная экспертиза, кросс-дисциплинарный подход и максимальное использование накопленного опыта", - считает основатель "Рарус Тех" и создатель команды, которая уже более пятнадцати лет специализируется на международных и российских проектах и сделках с технологическими активами и компаниями, Ольга Уиллс.Участники сессии найдут ответы на вопросы: в чем специфика технологического экспорта и почему он должен стать приоритетным для российской экономики, какие технологии Россия продает сегодня и какие отрасли самые перспективные для международного сотрудничества, какие барьеры встречаются высокотехнологичным компаниям на внешних рынках и как их преодолеть.Форум "Сделано в России" пройдет 19-20 октября в МВО "Манеж" (г. Москва, Манежная площадь, д. 1).Чтобы посетить мероприятия форума, необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте forum.exportcenter.ru. Участие бесплатное.

https://ria.ru/20231009/forum-1901443941.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, форум "сделано в россии", технологии, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия