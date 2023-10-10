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Вывод высоких технологий на экспорт обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 10.10.2023
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16:51 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/eksport-1901819130.html
Вывод высоких технологий на экспорт обсудят на форуме "Сделано в России"
Вывод высоких технологий на экспорт обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 10.10.2023
Вывод высоких технологий на экспорт обсудят на форуме "Сделано в России"
Поиск решений для вывода российских высоких технологий на экспорт обсудят на сессии в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T16:51
2023-10-10T16:51
экономика
форум "сделано в россии"
технологии
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Поиск решений для вывода российских высоких технологий на экспорт обсудят на сессии в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."Как российским компаниям высокотеха выходить на внешние рынки, обсудят лидеры рынка 19 октября на Международном экспортном форуме "Сделано в России" в рамках сессии "Особенности высокотехнологичного экспорта: барьеры и способы преодоления", - говорится в сообщении.Там добавляется, что "технологии - новая нефть - ключевой элемент развития бизнеса, основа современной экономики и инструмент влияния на международном уровне, после ухода западных компаний российский бизнес все больше сосредотачивается на разработке собственных продуктов и решений"."Технология - это отдельный и наиболее комплексный класс актива, для успешной разработки, управления, защиты и коммерциализации которого требуются подходы и механизмы, принципиально отличающиеся от товарного или торгового бизнеса, так как цена ошибки на любом из этапов жизненного цикла кратно выше, инвестиционные фазы длиннее, а проблем, в том числе отложенных, возникает гораздо больше, и решить их порой бывает крайне сложно, если вообще возможно, поэтому для успеха технологического бизнеса и, тем более, экспорта, принципиально важна профессиональная экспертиза, кросс-дисциплинарный подход и максимальное использование накопленного опыта", - считает основатель "Рарус Тех" и создатель команды, которая уже более пятнадцати лет специализируется на международных и российских проектах и сделках с технологическими активами и компаниями, Ольга Уиллс.Участники сессии найдут ответы на вопросы: в чем специфика технологического экспорта и почему он должен стать приоритетным для российской экономики, какие технологии Россия продает сегодня и какие отрасли самые перспективные для международного сотрудничества, какие барьеры встречаются высокотехнологичным компаниям на внешних рынках и как их преодолеть.Форум "Сделано в России" пройдет 19-20 октября в МВО "Манеж" (г. Москва, Манежная площадь, д. 1).Чтобы посетить мероприятия форума, необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте forum.exportcenter.ru. Участие бесплатное.
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экономика, форум "сделано в россии", технологии, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия
Экономика, Форум "Сделано в России", Технологии, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия

Вывод высоких технологий на экспорт обсудят на форуме "Сделано в России"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Поиск решений для вывода российских высоких технологий на экспорт обсудят на сессии в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ).
"Как российским компаниям высокотеха выходить на внешние рынки, обсудят лидеры рынка 19 октября на Международном экспортном форуме "Сделано в России" в рамках сессии "Особенности высокотехнологичного экспорта: барьеры и способы преодоления", - говорится в сообщении.
Там добавляется, что "технологии - новая нефть - ключевой элемент развития бизнеса, основа современной экономики и инструмент влияния на международном уровне, после ухода западных компаний российский бизнес все больше сосредотачивается на разработке собственных продуктов и решений".
"Технология - это отдельный и наиболее комплексный класс актива, для успешной разработки, управления, защиты и коммерциализации которого требуются подходы и механизмы, принципиально отличающиеся от товарного или торгового бизнеса, так как цена ошибки на любом из этапов жизненного цикла кратно выше, инвестиционные фазы длиннее, а проблем, в том числе отложенных, возникает гораздо больше, и решить их порой бывает крайне сложно, если вообще возможно, поэтому для успеха технологического бизнеса и, тем более, экспорта, принципиально важна профессиональная экспертиза, кросс-дисциплинарный подход и максимальное использование накопленного опыта", - считает основатель "Рарус Тех" и создатель команды, которая уже более пятнадцати лет специализируется на международных и российских проектах и сделках с технологическими активами и компаниями, Ольга Уиллс.
Международный экспортный форум Сделано в России - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
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Участники сессии найдут ответы на вопросы: в чем специфика технологического экспорта и почему он должен стать приоритетным для российской экономики, какие технологии Россия продает сегодня и какие отрасли самые перспективные для международного сотрудничества, какие барьеры встречаются высокотехнологичным компаниям на внешних рынках и как их преодолеть.
Форум "Сделано в России" пройдет 19-20 октября в МВО "Манеж" (г. Москва, Манежная площадь, д. 1).
Чтобы посетить мероприятия форума, необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте forum.exportcenter.ru. Участие бесплатное.
 
ЭкономикаФорум "Сделано в России"ТехнологииРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Россия
 
 
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