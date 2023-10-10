https://ria.ru/20231010/efimov-1901608626.html

Ефимов: Москва предоставила свыше 730 гектаров под инвестпроекты

Ефимов: Москва предоставила свыше 730 гектаров под инвестпроекты - РИА Новости, 10.10.2023

Ефимов: Москва предоставила свыше 730 гектаров под инвестпроекты

С 2018 года Москва предоставила в аренду застройщикам и инвесторам 734 гектара земли без проведения торгов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T10:12

2023-10-10T10:12

2023-10-10T10:19

экономика

москва

митино

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

владислав овчинский

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. С 2018 года Москва предоставила в аренду застройщикам и инвесторам 734 гектара земли без проведения торгов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По словам вице-мэра, земельные участки предоставляются для воплощения в жизнь масштабных инвестиционных проектов (МаИП), а власти заключили с представителями бизнеса 430 договоров."В результате в столице появляются предприятия, образовательные учреждения, торговые и офисные центры на той территории, где они наиболее востребованы. Такая мера поддержки бизнеса позволяет создавать рабочие места, в том числе, в удаленных районах города", - подчеркнул Ефимов.По сведениям министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, соглашения о выделении земли на льготных условиях заключены с 20 инвесторами на участки общей площадью около 70 гектаров. При этом ставка аренды составляет один рубль в год."Все договоры заключены на пять лет, в течение которых предприниматели смогут сэкономить на аренде почти 550 миллионов рублей", - сообщил Гаман.Такая поддержка позволяет предприятиям быстрее запускать нужные жителям столицы производства и создавать новые рабочие места.Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что уже в самом скором времени в столице увеличится выпуск мясных, макаронных, кондитерских изделий, архитектурного бетона, комплектующих для специальной пожарной техники и другой жизненно важной продукции."На этих предприятиях будет создано около 8,5 тысяч рабочих мест", – подчеркнул Овчинский.Всего же, по официальной информации, в 2022 году было заключено 89 договоров с инвесторами, а площадь предоставленной в аренду земли составила 168 гектаров.Среди наиболее перспективных МаИП - комплекс по производству продуктов питания из мяса, построенный в 2022 году в Ново-Переделкино на площади 38 тысяч квадратных метров. В этом году начали строить вторую очередь предприятия. Также в районе Митино на площади почти в 2,5 гектара в возводится новый завод по производству упаковки, а в районе Выхино-Жулебино на 4,4 тысячах квадратных метров будут производить пластиковые и деревянные изделия.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с начала 2023 года только под производства столица предоставила инвесторам свыше 40 гектаров земли.

https://ria.ru/20231007/premiya-1901059718.html

https://ria.ru/20231005/moskva-1900601530.html

москва

митино

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, митино, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, владислав овчинский