https://ria.ru/20231010/dvzyai-1901746065.html
Комитет Госдумы подготовит механизм отзыва ратификации ДВЗЯИ к 18 октября
Комитет Госдумы подготовит механизм отзыва ратификации ДВЗЯИ к 18 октября - РИА Новости, 10.10.2023
Комитет Госдумы подготовит механизм отзыва ратификации ДВЗЯИ к 18 октября
Комитет по международным делам Госдумы подготовит механизм отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) к 18 октября,... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:15
2023-10-10T13:15
2023-10-10T13:22
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
россия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Комитет по международным делам Госдумы подготовит механизм отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) к 18 октября, сообщил председатель комитета Леонид Слуцкий."Комитет по международным делам в соответствии с поручением Совета Думы приступил к разработке механизма по отзыву ратификации ДЗВЯИ. Ведем активные консультации с МИД России и другими профильными ведомствами. Для этого потребуется, естественно, законодательные решения. Соответствующий проект закона уже прорабатывается и находится в высокой степени готовности. Рассчитываем выйти на "финишную прямую" к следующей среде – 18 октября", - сказал Слуцкий журналистам.Дату рассмотрения этого вопроса определит Совет Думы, отметил политик. Также он выразил уверенность, что у депутатов всех фракций позиция будет единая."Мы консолидированно примем решение, которое, вне всякого сомнения, будет в национальных интересах России и ради нашей победы. Нам необходимо обеспечить законодательный паритет и зеркальную позицию с американской стороной по этому важнейшему договору", - сообщил Слуцкий.
https://ria.ru/20231009/paritet-1901383055.html
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госдума рф, леонид слуцкий (политик), россия
Госдума РФ, Леонид Слуцкий (политик), Россия
Комитет Госдумы подготовит механизм отзыва ратификации ДВЗЯИ к 18 октября
Слуцкий: комитет ГД подготовит механизм отзыва ратификации ДВЗЯИ к 18 октября
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Комитет по международным делам Госдумы подготовит механизм отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) к 18 октября, сообщил председатель комитета Леонид Слуцкий.
"Комитет по международным делам в соответствии с поручением Совета Думы приступил к разработке механизма по отзыву ратификации ДЗВЯИ. Ведем активные консультации с МИД России
и другими профильными ведомствами. Для этого потребуется, естественно, законодательные решения. Соответствующий проект закона уже прорабатывается и находится в высокой степени готовности. Рассчитываем выйти на "финишную прямую" к следующей среде – 18 октября", - сказал Слуцкий журналистам.
Дату рассмотрения этого вопроса определит Совет Думы, отметил политик. Также он выразил уверенность, что у депутатов всех фракций позиция будет единая.
"Мы консолидированно примем решение, которое, вне всякого сомнения, будет в национальных интересах России и ради нашей победы. Нам необходимо обеспечить законодательный паритет и зеркальную позицию с американской стороной по этому важнейшему договору", - сообщил Слуцкий.
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