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Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили - РИА Новости, 10.10.2023
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23:11 10.10.2023 (обновлено: 23:22 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/dvizhenie-1901887630.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили - РИА Новости, 10.10.2023
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T23:11
2023-10-10T23:22
крымский мост
общество
республика крым
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе.Движение приостановили во вторник в 21.54 по мск. Причины не уточнялись."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
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крымский мост, общество, республика крым
Крымский мост, Общество, Республика Крым
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

На Крымскому мосту восстановили ранее остановленное движение автотранспорта

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе.
Движение приостановили во вторник в 21.54 по мск. Причины не уточнялись.
«
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
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Крымский мостОбществоРеспублика Крым
 
 
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