https://ria.ru/20231010/dvizhenie-1901887630.html

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили - РИА Новости, 10.10.2023

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T23:11

2023-10-10T23:11

2023-10-10T23:22

крымский мост

общество

республика крым

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе.Движение приостановили во вторник в 21.54 по мск. Причины не уточнялись."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231008/terakt-1901326919.html

республика крым

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

крымский мост, общество, республика крым