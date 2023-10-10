https://ria.ru/20231010/dvizhenie-1901887630.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили - РИА Новости, 10.10.2023
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T23:11
2023-10-10T23:11
2023-10-10T23:22
крымский мост
общество
республика крым
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе.Движение приостановили во вторник в 21.54 по мск. Причины не уточнялись."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231008/terakt-1901326919.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, общество, республика крым
Крымский мост, Общество, Республика Крым
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
На Крымскому мосту восстановили ранее остановленное движение автотранспорта