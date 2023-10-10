https://ria.ru/20231010/dtp-1901658432.html
В Хабаровском крае смог спровоцировал три ДТП с семью машинами
В Хабаровском крае смог спровоцировал три ДТП с семью машинами - РИА Новости, 10.10.2023
В Хабаровском крае смог спровоцировал три ДТП с семью машинами
Смог с горящей свалки в Хабаровском крае спровоцировал три дорожно-транспортных происшествия (ДТП) с семью машинами, есть пострадавшие, сообщает отдел МВД... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T08:54
2023-10-10T08:54
2023-10-10T10:34
происшествия
вяземский район
хабаровский край
россия
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ХАБАРОВСК, 10 окт - РИА Новости. Смог с горящей свалки в Хабаровском крае спровоцировал три дорожно-транспортных происшествия (ДТП) с семью машинами, есть пострадавшие, сообщает отдел МВД России по Вяземскому району региона. "Ранним утром в районе 115 километра автомобильной дороги А-370 "Уссури" в Вяземском районе произошло три ДТП с участием семи транспортных средств... Водители транспортных средств, двигаясь со стороны Владивостока в сторону Хабаровска не учли дорожные и метеорологические условия, а именно видимость в направлении движения (задымление), не учли дистанцию", - сообщает полиция района. Отмечается, что два водителя и пассажир доставлены в больницу. Движение по трассе частично ограничено, сотрудниками ДПС осуществляется реверсивное движение. Администрация Вяземского района сообщила в своем Telegram-канале, что задымление появилось от тлеющей свалки. Загорелась она еще в середине сентября. "Пользователь свалки ООО "Строитель" принимал меры по тушению возгорания своими силами и средствами, также была привлечена помощь пожарной части 72-ПЧ. Тление остановить не удалось, поэтому 4 октября администрацией района был объявлен локальный режим ЧС на территории данного земельного участка, с привлечением тяжелой спецтехники. Очаги возгорания были ликвидированы, однако глубинное частичное тление продолжается", - говорится в сообщении райадминистрации. Уточняется, что силами предприятия проливаются очаги тления.
https://ria.ru/20231007/avariya-1901201896.html
https://ria.ru/20231008/dtp-1901364952.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, вяземский район, хабаровский край, россия
Происшествия, Вяземский район, Хабаровский край, Россия
В Хабаровском крае смог спровоцировал три ДТП с семью машинами
В Хабаровском крае смог с горящей свалки спровоцировал три ДТП с семью машинами
ХАБАРОВСК, 10 окт - РИА Новости.
Смог с горящей свалки в Хабаровском крае спровоцировал три дорожно-транспортных происшествия (ДТП) с семью машинами, есть пострадавшие, сообщает
отдел МВД России по Вяземскому району региона.
"Ранним утром в районе 115 километра автомобильной дороги А-370 "Уссури" в Вяземском районе произошло три ДТП с участием семи транспортных средств... Водители транспортных средств, двигаясь со стороны Владивостока
в сторону Хабаровска
не учли дорожные и метеорологические условия, а именно видимость в направлении движения (задымление), не учли дистанцию", - сообщает полиция района.
Отмечается, что два водителя и пассажир доставлены в больницу.
Движение по трассе частично ограничено, сотрудниками ДПС осуществляется реверсивное движение.
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Администрация Вяземского района сообщила в своем Telegram-канале, что задымление появилось от тлеющей свалки. Загорелась она еще в середине сентября.
"Пользователь свалки ООО "Строитель" принимал меры по тушению возгорания своими силами и средствами, также была привлечена помощь пожарной части 72-ПЧ. Тление остановить не удалось, поэтому 4 октября администрацией района был объявлен локальный режим ЧС на территории данного земельного участка, с привлечением тяжелой спецтехники. Очаги возгорания были ликвидированы, однако глубинное частичное тление продолжается", - говорится в сообщении райадминистрации.
Уточняется, что силами предприятия проливаются очаги тления.
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