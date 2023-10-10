https://ria.ru/20231010/drony-1901786588.html

Лукашенко предложил Новосибирской области вместе развивать отрасль дронов

Лукашенко предложил Новосибирской области вместе развивать отрасль дронов - РИА Новости, 10.10.2023

Лукашенко предложил Новосибирской области вместе развивать отрасль дронов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил губернатору Новосибирской области Андрею Травникову совместно развивать беспилотное авиастроение и сферу... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T15:11

2023-10-10T15:11

2023-10-10T15:23

технологии

новосибирская область

белоруссия

минск

андрей травников

александр лукашенко

экономика

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НОВОСИБИРСК, 10 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил губернатору Новосибирской области Андрею Травникову совместно развивать беспилотное авиастроение и сферу искусственного интеллекта, сообщает правительство сибирского региона. Новосибирская делегация во главе с губернатором проводит рабочую поездку в Белоруссию. Во вторник в Минске состоялась рабочая встреча президента республики Александра Лукашенко и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, на которой глава Белоруссии предложил объединить усилия в инновационных сферах. "К примеру, в перспективных, очень важных новых направлениях – сферах искусственного интеллекта и беспилотных авиационных систем с учетом задач по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета с прицелом на опережающее развитие", – предложил Лукашенко. Он отметил, что в настоящее время страна взяла курс на структурирование своих возможностей в России и в этом смысле одним из центров, через которые Белоруссия будет работать со всем сибирским регионом, учитывая географическое расположение и значимость, будет Новосибирск. "Взаимные визиты наших делегаций часты и постоянны, но и встречи на высоком уровне важны – они дают дополнительный импульс нашим отношениям. Перед нами стоят срочные задачи по обеспечению технологического суверенитета, и надо координировать усилия, чтобы исключить дублирование в производстве и не упускать важные ниши. В сотрудничестве Новосибирской области с Республикой Беларусь мы следуем этим принципам", - сказал в свою очередь Андрей Травников. В частности, он сказал, что Новосибирская область заинтересована в широкой номенклатуре белорусского станкостроения. С другой стороны, в новосибирском Академгородке работают инновационные предприятия, которые освоили уникальные узлы для станкостроения, и здесь стороны могут объединиться – новосибирские инноваторы получат заказы, а белорусские машиностроители – современное оборудование. "Еще два вектора – это беспилотные авиасистемы и искусственный интеллект, для Новосибирской области эти направления крайне актуальны, и надо объединять усилия с мощным IT-кластером Минска", - сказал новосибирский губернатор.

https://ria.ru/20230929/oborudovanie-1899366412.html

https://ria.ru/20231006/novosibirsk-1900946274.html

новосибирская область

белоруссия

минск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, новосибирская область, белоруссия, минск, андрей травников, александр лукашенко, экономика