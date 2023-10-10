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Лукашенко предложил Новосибирской области вместе развивать отрасль дронов - РИА Новости, 10.10.2023
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15:11 10.10.2023 (обновлено: 15:23 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/drony-1901786588.html
Лукашенко предложил Новосибирской области вместе развивать отрасль дронов
Лукашенко предложил Новосибирской области вместе развивать отрасль дронов - РИА Новости, 10.10.2023
Лукашенко предложил Новосибирской области вместе развивать отрасль дронов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил губернатору Новосибирской области Андрею Травникову совместно развивать беспилотное авиастроение и сферу... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:11
2023-10-10T15:23
технологии
новосибирская область
белоруссия
минск
андрей травников
александр лукашенко
экономика
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НОВОСИБИРСК, 10 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил губернатору Новосибирской области Андрею Травникову совместно развивать беспилотное авиастроение и сферу искусственного интеллекта, сообщает правительство сибирского региона. Новосибирская делегация во главе с губернатором проводит рабочую поездку в Белоруссию. Во вторник в Минске состоялась рабочая встреча президента республики Александра Лукашенко и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, на которой глава Белоруссии предложил объединить усилия в инновационных сферах. "К примеру, в перспективных, очень важных новых направлениях – сферах искусственного интеллекта и беспилотных авиационных систем с учетом задач по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета с прицелом на опережающее развитие", – предложил Лукашенко. Он отметил, что в настоящее время страна взяла курс на структурирование своих возможностей в России и в этом смысле одним из центров, через которые Белоруссия будет работать со всем сибирским регионом, учитывая географическое расположение и значимость, будет Новосибирск. "Взаимные визиты наших делегаций часты и постоянны, но и встречи на высоком уровне важны – они дают дополнительный импульс нашим отношениям. Перед нами стоят срочные задачи по обеспечению технологического суверенитета, и надо координировать усилия, чтобы исключить дублирование в производстве и не упускать важные ниши. В сотрудничестве Новосибирской области с Республикой Беларусь мы следуем этим принципам", - сказал в свою очередь Андрей Травников. В частности, он сказал, что Новосибирская область заинтересована в широкой номенклатуре белорусского станкостроения. С другой стороны, в новосибирском Академгородке работают инновационные предприятия, которые освоили уникальные узлы для станкостроения, и здесь стороны могут объединиться – новосибирские инноваторы получат заказы, а белорусские машиностроители – современное оборудование. "Еще два вектора – это беспилотные авиасистемы и искусственный интеллект, для Новосибирской области эти направления крайне актуальны, и надо объединять усилия с мощным IT-кластером Минска", - сказал новосибирский губернатор.
https://ria.ru/20230929/oborudovanie-1899366412.html
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технологии, новосибирская область, белоруссия, минск, андрей травников, александр лукашенко, экономика
Технологии, Новосибирская область, Белоруссия, Минск, Андрей Травников, Александр Лукашенко, Экономика

Лукашенко предложил Новосибирской области вместе развивать отрасль дронов

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкДрон
Дрон - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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НОВОСИБИРСК, 10 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил губернатору Новосибирской области Андрею Травникову совместно развивать беспилотное авиастроение и сферу искусственного интеллекта, сообщает правительство сибирского региона.
Новосибирская делегация во главе с губернатором проводит рабочую поездку в Белоруссию. Во вторник в Минске состоялась рабочая встреча президента республики Александра Лукашенко и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, на которой глава Белоруссии предложил объединить усилия в инновационных сферах.
«
"К примеру, в перспективных, очень важных новых направлениях – сферах искусственного интеллекта и беспилотных авиационных систем с учетом задач по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета с прицелом на опережающее развитие", – предложил Лукашенко.
Он отметил, что в настоящее время страна взяла курс на структурирование своих возможностей в России и в этом смысле одним из центров, через которые Белоруссия будет работать со всем сибирским регионом, учитывая географическое расположение и значимость, будет Новосибирск.
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«
"Взаимные визиты наших делегаций часты и постоянны, но и встречи на высоком уровне важны – они дают дополнительный импульс нашим отношениям. Перед нами стоят срочные задачи по обеспечению технологического суверенитета, и надо координировать усилия, чтобы исключить дублирование в производстве и не упускать важные ниши. В сотрудничестве Новосибирской области с Республикой Беларусь мы следуем этим принципам", - сказал в свою очередь Андрей Травников.
В частности, он сказал, что Новосибирская область заинтересована в широкой номенклатуре белорусского станкостроения. С другой стороны, в новосибирском Академгородке работают инновационные предприятия, которые освоили уникальные узлы для станкостроения, и здесь стороны могут объединиться – новосибирские инноваторы получат заказы, а белорусские машиностроители – современное оборудование.
«
"Еще два вектора – это беспилотные авиасистемы и искусственный интеллект, для Новосибирской области эти направления крайне актуальны, и надо объединять усилия с мощным IT-кластером Минска", - сказал новосибирский губернатор.
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ТехнологииНовосибирская областьБелоруссияМинскАндрей ТравниковАлександр ЛукашенкоЭкономика
 
 
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