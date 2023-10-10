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ВС России уничтожили диверсантов со станцией РЭБ под Херсоном
ВС России уничтожили диверсантов со станцией РЭБ под Херсоном - РИА Новости, 10.10.2023
ВС России уничтожили диверсантов со станцией РЭБ под Херсоном
Бойцы бригады береговой обороны, несущей боевое дежурство в районе херсонских островов в дельте Днепра, выявили и уничтожили украинскую диверсионно-... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:52
2023-10-10T13:52
2023-10-10T13:52
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
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ситуация в днр и лнр
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ГОЛАЯ ПРИСТАНЬ (Херсонская обл.), 10 окт - РИА Новости. Бойцы бригады береговой обороны, несущей боевое дежурство в районе херсонских островов в дельте Днепра, выявили и уничтожили украинскую диверсионно- разведывательную группу, обосновавшуюся на борту брошенного речного судна с устройствами радиоэлектронной борьбы, создававшими помехи для работы БПЛА, сообщил РИА Новости командир мотострелкового взвода бригады с позывным "Шаман". По его словам, бойцы заметили, что стали возникать проблемы со связью, "птички" подразделения начали уводить и подавлять связь с ними. "Была обнаружена группа противника в островной зоне в количестве до 8 человек, которая выдвинулась и засела на одном из кораблей, который прибило к берегу, когда был потоп. Противник решил там обосноваться со средствами РЭБ", - рассказал "Шаман". Было принято решение нанести огневое поражение с помощью танка управляемыми снарядами. "Танк отработал, противника уничтожили, после чего наши "птички" спокойно летают, ничего им не мешает, дальше ведём разведку спокойно", - заметил Шаман.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, безопасность, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Херсонская область , Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России уничтожили диверсантов со станцией РЭБ под Херсоном
Российские военные нашли и уничтожили украинскую ДРГ в Херсонской области
ГОЛАЯ ПРИСТАНЬ (Херсонская обл.), 10 окт - РИА Новости. Бойцы бригады береговой обороны, несущей боевое дежурство в районе херсонских островов в дельте Днепра, выявили и уничтожили украинскую диверсионно- разведывательную группу, обосновавшуюся на борту брошенного речного судна с устройствами радиоэлектронной борьбы, создававшими помехи для работы БПЛА, сообщил РИА Новости командир мотострелкового взвода бригады с позывным "Шаман".
По его словам, бойцы заметили, что стали возникать проблемы со связью, "птички" подразделения начали уводить и подавлять связь с ними.
"Была обнаружена группа противника в островной зоне в количестве до 8 человек, которая выдвинулась и засела на одном из кораблей, который прибило к берегу, когда был потоп. Противник решил там обосноваться со средствами РЭБ", - рассказал "Шаман".
Было принято решение нанести огневое поражение с помощью танка управляемыми снарядами. "Танк отработал, противника уничтожили, после чего наши "птички" спокойно летают, ничего им не мешает, дальше ведём разведку спокойно", - заметил Шаман.
В Крыму предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ