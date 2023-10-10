Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили диверсантов со станцией РЭБ под Херсоном - РИА Новости, 10.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:52 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/drg-1901758398.html
ВС России уничтожили диверсантов со станцией РЭБ под Херсоном
ВС России уничтожили диверсантов со станцией РЭБ под Херсоном - РИА Новости, 10.10.2023
ВС России уничтожили диверсантов со станцией РЭБ под Херсоном
Бойцы бригады береговой обороны, несущей боевое дежурство в районе херсонских островов в дельте Днепра, выявили и уничтожили украинскую диверсионно-... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:52
2023-10-10T13:52
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
херсонская область
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896455243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_41b7adb212fb95e07bf0ad34287399c5.jpg
ГОЛАЯ ПРИСТАНЬ (Херсонская обл.), 10 окт - РИА Новости. Бойцы бригады береговой обороны, несущей боевое дежурство в районе херсонских островов в дельте Днепра, выявили и уничтожили украинскую диверсионно- разведывательную группу, обосновавшуюся на борту брошенного речного судна с устройствами радиоэлектронной борьбы, создававшими помехи для работы БПЛА, сообщил РИА Новости командир мотострелкового взвода бригады с позывным "Шаман". По его словам, бойцы заметили, что стали возникать проблемы со связью, "птички" подразделения начали уводить и подавлять связь с ними. "Была обнаружена группа противника в островной зоне в количестве до 8 человек, которая выдвинулась и засела на одном из кораблей, который прибило к берегу, когда был потоп. Противник решил там обосноваться со средствами РЭБ", - рассказал "Шаман". Было принято решение нанести огневое поражение с помощью танка управляемыми снарядами. "Танк отработал, противника уничтожили, после чего наши "птички" спокойно летают, ничего им не мешает, дальше ведём разведку спокойно", - заметил Шаман.
https://ria.ru/20231004/diversant-1900408924.html
херсонская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896455243_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2f955c419518cf8ed688faf19a35d24f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, безопасность, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Херсонская область , Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России уничтожили диверсантов со станцией РЭБ под Херсоном

Российские военные нашли и уничтожили украинскую ДРГ в Херсонской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Танк Т-90М "Прорыв" ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГОЛАЯ ПРИСТАНЬ (Херсонская обл.), 10 окт - РИА Новости. Бойцы бригады береговой обороны, несущей боевое дежурство в районе херсонских островов в дельте Днепра, выявили и уничтожили украинскую диверсионно- разведывательную группу, обосновавшуюся на борту брошенного речного судна с устройствами радиоэлектронной борьбы, создававшими помехи для работы БПЛА, сообщил РИА Новости командир мотострелкового взвода бригады с позывным "Шаман".
По его словам, бойцы заметили, что стали возникать проблемы со связью, "птички" подразделения начали уводить и подавлять связь с ними.
"Была обнаружена группа противника в островной зоне в количестве до 8 человек, которая выдвинулась и засела на одном из кораблей, который прибило к берегу, когда был потоп. Противник решил там обосноваться со средствами РЭБ", - рассказал "Шаман".
Было принято решение нанести огневое поражение с помощью танка управляемыми снарядами. "Танк отработал, противника уничтожили, после чего наши "птички" спокойно летают, ничего им не мешает, дальше ведём разведку спокойно", - заметил Шаман.
Задержание и допрос украинского диверсанта в Крыму
В Крыму предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ
4 октября, 12:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьХерсонская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала