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ВС России уничтожили диверсантов со станцией РЭБ под Херсоном

ВС России уничтожили диверсантов со станцией РЭБ под Херсоном - РИА Новости, 10.10.2023

ВС России уничтожили диверсантов со станцией РЭБ под Херсоном

Бойцы бригады береговой обороны, несущей боевое дежурство в районе херсонских островов в дельте Днепра, выявили и уничтожили украинскую диверсионно-... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T13:52

2023-10-10T13:52

2023-10-10T13:52

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ГОЛАЯ ПРИСТАНЬ (Херсонская обл.), 10 окт - РИА Новости. Бойцы бригады береговой обороны, несущей боевое дежурство в районе херсонских островов в дельте Днепра, выявили и уничтожили украинскую диверсионно- разведывательную группу, обосновавшуюся на борту брошенного речного судна с устройствами радиоэлектронной борьбы, создававшими помехи для работы БПЛА, сообщил РИА Новости командир мотострелкового взвода бригады с позывным "Шаман". По его словам, бойцы заметили, что стали возникать проблемы со связью, "птички" подразделения начали уводить и подавлять связь с ними. "Была обнаружена группа противника в островной зоне в количестве до 8 человек, которая выдвинулась и засела на одном из кораблей, который прибило к берегу, когда был потоп. Противник решил там обосноваться со средствами РЭБ", - рассказал "Шаман". Было принято решение нанести огневое поражение с помощью танка управляемыми снарядами. "Танк отработал, противника уничтожили, после чего наши "птички" спокойно летают, ничего им не мешает, дальше ведём разведку спокойно", - заметил Шаман.

https://ria.ru/20231004/diversant-1900408924.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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