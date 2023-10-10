https://ria.ru/20231010/draka-1901887030.html
В результате драки в центре Москвы погиб мужчина
В результате драки в центре Москвы погиб мужчина - РИА Новости, 10.10.2023
В результате драки в центре Москвы погиб мужчина
Четыре человека подрались на Пресненской набережной в центре Москвы, один из них скончался, полицейские ищут участников конфликта, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T23:08
2023-10-10T23:08
2023-10-10T23:54
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Четыре человека подрались на Пресненской набережной в центре Москвы, один из них скончался, полицейские ищут участников конфликта, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным прокуратуры, конфликт между мужчинами произошел возле торгово-развлекательного центра.Вечером во вторник в ГСУ СК информировали, что мужчина умер в центре Москвы, следователи выясняют причины и изучают камеры видеонаблюдения. "Сегодня в 21:40 поступило сообщение о конфликте четырех граждан на Пресненской набережной, в результате которого двое мужчин получили телесные повреждения, от которых один из них скончался", — сказали в столичном главке МВД. По данным главка, полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, чтобы установить и задержать причастных к преступлению.Согласно сообщению столичной прокуратуры, возле торгово-развлекательного центра на Пресненской набережной произошел конфликт между мужчинами, один из них скончался, получив удар. "Около торгово-развлекательного центра на Пресненской наб. между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес двум пострадавшим удары. Мужчина 1987 года рождения скончался", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Уточняется, что Пресненская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего и личности злоумышленника.
https://ria.ru/20230827/zaderzhanie-1892513652.html
https://ria.ru/20230709/draka-1883095113.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В результате драки в центре Москвы погиб мужчина
Четверо мужчин подрались у торгового центра в центре Москвы, один из них погиб
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Четыре человека подрались на Пресненской набережной в центре Москвы, один из них скончался, полицейские ищут участников конфликта, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным прокуратуры, конфликт между мужчинами произошел возле торгово-развлекательного центра.
Вечером во вторник в ГСУ СК
информировали, что мужчина умер в центре Москвы, следователи выясняют причины и изучают камеры видеонаблюдения.
В Красноярском крае задержали участников драки, где погиб человек
«
"Сегодня в 21:40 поступило сообщение о конфликте четырех граждан на Пресненской набережной, в результате которого двое мужчин получили телесные повреждения, от которых один из них скончался", — сказали в столичном главке МВД. По данным главка, полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, чтобы установить и задержать причастных к преступлению.
Согласно сообщению столичной прокуратуры, возле торгово-развлекательного центра на Пресненской набережной произошел конфликт между мужчинами, один из них скончался, получив удар.
«
"Около торгово-развлекательного центра на Пресненской наб. между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес двум пострадавшим удары. Мужчина 1987 года рождения скончался", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что Пресненская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего и личности злоумышленника.
В Татарстане после драки в кафе погиб человек