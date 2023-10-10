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В результате драки в центре Москвы погиб мужчина - РИА Новости, 10.10.2023
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23:08 10.10.2023 (обновлено: 23:54 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/draka-1901887030.html
В результате драки в центре Москвы погиб мужчина
В результате драки в центре Москвы погиб мужчина - РИА Новости, 10.10.2023
В результате драки в центре Москвы погиб мужчина
Четыре человека подрались на Пресненской набережной в центре Москвы, один из них скончался, полицейские ищут участников конфликта, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T23:08
2023-10-10T23:54
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Четыре человека подрались на Пресненской набережной в центре Москвы, один из них скончался, полицейские ищут участников конфликта, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным прокуратуры, конфликт между мужчинами произошел возле торгово-развлекательного центра.Вечером во вторник в ГСУ СК информировали, что мужчина умер в центре Москвы, следователи выясняют причины и изучают камеры видеонаблюдения. &quot;Сегодня в 21:40 поступило сообщение о конфликте четырех граждан на Пресненской набережной, в результате которого двое мужчин получили телесные повреждения, от которых один из них скончался&quot;, — сказали в столичном главке МВД. По данным главка, полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, чтобы установить и задержать причастных к преступлению.Согласно сообщению столичной прокуратуры, возле торгово-развлекательного центра на Пресненской набережной произошел конфликт между мужчинами, один из них скончался, получив удар. &quot;Около торгово-развлекательного центра на Пресненской наб. между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес двум пострадавшим удары. Мужчина 1987 года рождения скончался&quot;, — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Уточняется, что Пресненская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего и личности злоумышленника.
https://ria.ru/20230827/zaderzhanie-1892513652.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В результате драки в центре Москвы погиб мужчина

Четверо мужчин подрались у торгового центра в центре Москвы, один из них погиб

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Четыре человека подрались на Пресненской набережной в центре Москвы, один из них скончался, полицейские ищут участников конфликта, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным прокуратуры, конфликт между мужчинами произошел возле торгово-развлекательного центра.
Вечером во вторник в ГСУ СК информировали, что мужчина умер в центре Москвы, следователи выясняют причины и изучают камеры видеонаблюдения.
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«

"Сегодня в 21:40 поступило сообщение о конфликте четырех граждан на Пресненской набережной, в результате которого двое мужчин получили телесные повреждения, от которых один из них скончался", — сказали в столичном главке МВД. По данным главка, полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, чтобы установить и задержать причастных к преступлению.

Согласно сообщению столичной прокуратуры, возле торгово-развлекательного центра на Пресненской набережной произошел конфликт между мужчинами, один из них скончался, получив удар.
«

"Около торгово-развлекательного центра на Пресненской наб. между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес двум пострадавшим удары. Мужчина 1987 года рождения скончался", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что Пресненская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего и личности злоумышленника.
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