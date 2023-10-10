https://ria.ru/20231010/draka-1901887030.html

В результате драки в центре Москвы погиб мужчина

В результате драки в центре Москвы погиб мужчина - РИА Новости, 10.10.2023

В результате драки в центре Москвы погиб мужчина

Четыре человека подрались на Пресненской набережной в центре Москвы, один из них скончался, полицейские ищут участников конфликта, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T23:08

2023-10-10T23:08

2023-10-10T23:54

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Четыре человека подрались на Пресненской набережной в центре Москвы, один из них скончался, полицейские ищут участников конфликта, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным прокуратуры, конфликт между мужчинами произошел возле торгово-развлекательного центра.Вечером во вторник в ГСУ СК информировали, что мужчина умер в центре Москвы, следователи выясняют причины и изучают камеры видеонаблюдения. "Сегодня в 21:40 поступило сообщение о конфликте четырех граждан на Пресненской набережной, в результате которого двое мужчин получили телесные повреждения, от которых один из них скончался", — сказали в столичном главке МВД. По данным главка, полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, чтобы установить и задержать причастных к преступлению.Согласно сообщению столичной прокуратуры, возле торгово-развлекательного центра на Пресненской набережной произошел конфликт между мужчинами, один из них скончался, получив удар. "Около торгово-развлекательного центра на Пресненской наб. между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес двум пострадавшим удары. Мужчина 1987 года рождения скончался", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Уточняется, что Пресненская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего и личности злоумышленника.

https://ria.ru/20230827/zaderzhanie-1892513652.html

https://ria.ru/20230709/draka-1883095113.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)