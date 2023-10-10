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Городские службы Москвы мониторят состояние дорог из-за похолодания - РИА Новости, 18.10.2023
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16:49 10.10.2023 (обновлено: 14:40 18.10.2023)
https://ria.ru/20231010/dorogi-1903614906.html
Городские службы Москвы мониторят состояние дорог из-за похолодания
Городские службы Москвы мониторят состояние дорог из-за похолодания - РИА Новости, 18.10.2023
Городские службы Москвы мониторят состояние дорог из-за похолодания
Городские службы Москвы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за ожидаемого понижения температуры ниже 0 градусов ближайшей ночью, сообщается в... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-10T16:49
2023-10-18T14:40
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москва
дороги
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Городские службы Москвы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за ожидаемого понижения температуры ниже 0 градусов ближайшей ночью, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается в ночь на 11 октября. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. При необходимости будет проведена противогололедная обработка", - говорится в сообщении. Отмечается, что автомобилистам необходимо быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю.
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москва, дороги, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Дороги, Городское хозяйство Москвы

Городские службы Москвы мониторят состояние дорог из-за похолодания

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДорожное движение в Москве
Дорожное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дорожное движение в Москве
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Городские службы Москвы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за ожидаемого понижения температуры ниже 0 градусов ближайшей ночью, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается в ночь на 11 октября. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. При необходимости будет проведена противогололедная обработка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобилистам необходимо быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю.
Автомобильные дороги - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
В Москве проведут первую в сезоне противогололедную обработку дорог
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваДорогиГородское хозяйство Москвы
 
 
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