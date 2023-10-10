https://ria.ru/20231010/dorogi-1903614906.html

Городские службы Москвы мониторят состояние дорог из-за похолодания

Городские службы Москвы мониторят состояние дорог из-за похолодания - РИА Новости, 18.10.2023

Городские службы Москвы мониторят состояние дорог из-за похолодания

Городские службы Москвы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за ожидаемого понижения температуры ниже 0 градусов ближайшей ночью, сообщается в... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-10T16:49

2023-10-10T16:49

2023-10-18T14:40

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Городские службы Москвы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за ожидаемого понижения температуры ниже 0 градусов ближайшей ночью, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается в ночь на 11 октября. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. При необходимости будет проведена противогололедная обработка", - говорится в сообщении. Отмечается, что автомобилистам необходимо быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю.

https://ria.ru/20231006/dorogi-1901085571.html

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